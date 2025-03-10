В Бишкеке построят подземный переход, изменится движение автобусов

В центре Бишкека, на пересечении проспекта Чуй с улицей Шопокова, стартует масштабный инфраструктурный проект, который включает в себя новый подземный переход, оборудованный эскалаторами, современными лифтами, сервисными объектами, а также подземную парковку на более чем 220 автомобилей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на время строительства с 31 марта 2025 года отрезок проспекта Чуй от улицы Ибраимова до улицы Ж. Абдрахманова будет перекрыт. На этом участке изменятся схемы движения некоторых автобусных маршрутов:

Маршруты № 5, 34, 38, 50, 152, 166 и 222 будут переведены на улицу Фрунзе.

Маршруты № 7, 11, 25, 36, 129, 169, 216, 227 и 254 будут направлены на улицу Киевскую.

Также будет скорректирован цикл работы светофоров, что поможет минимизировать заторы.

Перекресток проспекта Чуй с улицей Шопокова - одна из самых загруженных точек города, где из-за высокой интенсивности движения часто возникают пробки и сложности с парковкой. Новый подземный переход обеспечит безопасное пересечение улицы для пешеходов, а подземная парковка позволит разгрузить уличное пространство.

Проект реализуется за счет частных инвестиций компаний "Ташболот Холдинг" и ОсОО "Олд Бишкек". Общий бюджет строительства составляет 2 миллиарда сомов. Строительство займет до 2 лет.

Мэрия просит горожан и автолюбителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Эти изменения временные, а результат - долгосрочное улучшение транспортной и городской среды.