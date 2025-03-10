В Бишкеке началась установка первой роторной парковки с тестовыми работами

Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев ознакомился с установкой первой роторной парковки в столице. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на территории рынка "Орто-Сай" по улице Безымянная специалисты МП "Муниципальные парковки, стоянки и рынки" совместно с представителями ОАО "Могилёвлифтмаш" собирают конструкцию на 10 машинамест.

Отметим, что после проведения тестовых работ автостоянка начнет функционировать.

Ранее МП "Муниципальные парковки, стоянки и рынки" при Департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек заключен договор с ОАО "Могилёвлифтмаш" на поставку подъёмно парковочного оборудования ПРД-10.

На сегодняшний день мэрия города Бишкек применяет комбинацию различных типов парковок. В районах с достаточной площадью планируется строительство многоярусных парковок, в то время как в местах с ограниченным пространством будут установлены роторные парковочные системы.

Кроме того, глава столицы проверил ход строительства многоуровневой автостоянки с подвалом, рассчитанной на 252 машины на территории рынка. Завершение строительных работ планируется летом текущего года.