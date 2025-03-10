Неудачная кража в Токмоке: мужчина уснул прямо на месте преступления

В городе Токмок задержан подозреваемый, который во время совершения кражи напился спиртных напитков и уснул на диване. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По её данным, 9 марта в милицию обратился гражданин А.Б. 1993 года рождения с просьбой о принятии мер в отношении неизвестного лица, который в ночь на 9 марта путём взлома пластикового окна проник в кафе "Бакыт", где пытался тайно похитить драгоценности и другое имущество, а также сломал процессор от видеокамер и распил алкогольные напитки. Тем самым он причинил материальный ущерб на сумму 150 000 сом.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД города Токмак, и возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 37, 205 (покушение на кражу) и ст. 216 (уничтожение или повреждение чужого имущества) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 8 на 9 марта 2025 года в кафе "Бакыт" сработала сигнализация, на которую приехали сотрудники охраны и при визуальном осмотре обнаружили, что во дворе лежали строительные инструменты, посуда, усилитель для акустической системы, которые были собраны в одно место. Далее было обнаружено взломанное окно. Дождавшись хозяина кафе, гражданина А.Б., охранники зашли внутрь, где обнаружили беспорядок и вскрытый сейф, из которого пропали драгоценности и денежные средства. Пройдя в зал, они обнаружили мужчину европейской внешности, который в состоянии алкогольного опьянения спал на диване, а рядом находились вышеуказанные похищенные вещи.

10 марта подозреваемый, ранее судимый гражданин Т.В. 1984 года рождения, был задержан и водворён в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.