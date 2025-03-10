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В Бишкеке проводят дорожные работы: где уже устранили дефекты?

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- Соня Ким
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В городе Бишкек сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" проводят работы по устранению дорожных дефектов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ямочный ремонт провели по улице Васильевский тракт от комплекса Аска-Таш до аэропорта Манас с южной стороны.

Сегодня, 10 марта, специалисты закрывают дефекты с северной стороны дороги.

Отметим, что ранее работы проведены на участке проспекта Жибек-Жолу от проспекта Манаса до улицы Фучика, по улице Фучика от комплекса Аска-Таш до проспекта Чуй, по проспекту Манаса от Государственной резиденции от проспекта Жибек-Жолу.


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URL: https://www.vb.kg/443740
Теги:
благоустройство, Бишкек, ремонт дорог
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