В Бишкеке проводят дорожные работы: где уже устранили дефекты?

В городе Бишкек сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" проводят работы по устранению дорожных дефектов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ямочный ремонт провели по улице Васильевский тракт от комплекса Аска-Таш до аэропорта Манас с южной стороны.

Сегодня, 10 марта, специалисты закрывают дефекты с северной стороны дороги.

Отметим, что ранее работы проведены на участке проспекта Жибек-Жолу от проспекта Манаса до улицы Фучика, по улице Фучика от комплекса Аска-Таш до проспекта Чуй, по проспекту Манаса от Государственной резиденции от проспекта Жибек-Жолу.