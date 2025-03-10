Посол Украины в Кыргызстане не считает Тараса Шевченко великим поэтом?

9 марта отмечается день рождения Тараса Шевченко – выдающегося украинского поэта и мыслителя, который известен также как художник, прозаик, этнограф и революционер-демократ. Его творчество оказало огромное влияние на украинскую культуру и формирование национального сознания.

Как писал о нем украинский писатель Сергей Беляков, "Тарас Григорьевич Шевченко - не только крупнейший украинский поэт, бесспорно признанный первым классиком украинской литературы. Шевченко - символ самой Украины. Современная украинская национальная идентичность немыслима без Шевченко, как современная русская - без Пушкина".

Сами же украинцы считают, что "для современной Украины поэт - настоящий символ борьбы за независимость". Поэтому в свете последних событий не удивительно, что в Украине в этот день проходят различные мероприятия, приуроченные к этой дате. Также и посольства Украины во многих странах выпустили по этому поводу публикации либо провели мероприятия.

Единственное, по какой-то непонятной причине только посольство Украины в Кыргызской Республике решило, мягко говоря, проигнорировать эту дату: ни тебе не стихов, ни каких-либо мероприятий, ни тебе, на худой конец, хоть какой-нибудь захудалой конференции в честь великого поэта.

Не исключено, что посол Украины в Кыргызстане Валерий Жовтенко не разделяет точки зрения своих соотечественников, которые считают Тараса Шевченко, как уже выше говорилось, великим поэтом и "настоящим символом борьбы за независимость". Помнится в начале своей деятельности на посту посла в Кыргызстане он поднимал вопрос установки памятника Тарасу Шевченко в Бишкеке, но потом почему-то благополучно как будто и забыл об этом. Хотя за это время послы других стран уже успели открыть в Бишкеке памятники своим национальным героям.

Для примера, в прошлом году к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина в Кыргызстане было проведено множество мероприятий при поддержке посольства России в Кыргызстане. Даже в школах провели конкурс среди учителей на лучшую методическую разработку урока русского языка. Посольство Азербайджана в Кыргызстане в 2023 году в одной из школ Бишкека установили бюст поэта азербайджанского народа Низами Гянджеви, и провели соответствующе мероприятия. Почему же посол Украины Валерий Жовтенко не берет примеры со своих коллег остается только гадать?