В Узбекистане должники за вывоз мусора не смогут оплачивать электроэнергию

С 8 июня 2025 года в Узбекистане вводится ограничение на оплату электроэнергии для потребителей, имеющих задолженность за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Соответствующий закон президент страны Шавкат Мирзиёев подписал 7 марта.

Должникам будут отправлять SMS-уведомление с предупреждением, что в случае непогашения долга в течение пяти дней им заблокируют возможность оплаты электроэнергии. После уплаты долга ограничение будет снято автоматически.

Организации, предоставляющие услуги по вывозу мусора, будут нести ответственность за правильность расчетов и обязаны возместить ущерб в случае нарушений.

С января 2024 года в Узбекистане реализуется указ президента о реорганизации системы вывоза отходов, который предусматривает ограничение оплаты за электроэнергию при наличии долгов за вывоз мусора. С 1 июня 2024 года эта мера была введена в Ташкенте, Нукусе и областных центрах для абонентов, имеющих задолженность за шесть и более месяцев. С ноября 2024 года ограничение распространилось на все населенные пункты страны и стало применяться при неоплате в течение трех месяцев. С 1 января 2025 года ограничения применяются уже при месячной задолженности.

"Тот, кто не платит за мусор, будет сидеть в темноте", - резюмировали в пресс-службе Минэнерго.

Источник: Фергана