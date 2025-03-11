Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 94.12 - 95.12

ФСБ России обвинила двух британских дипломатов в шпионаже

286  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Двое британских дипломатов, объявила ФСБ, лишены аккредитации в России и должны покинуть страну в течение двух недель.

В сообщении ФСБ, которое цитирует ТАСС, говорится, что это второй секретарь посольства Великобритании в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, муж первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашди.

По версии спецслужбы, при получении разрешения на въезд в Россию они "намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство". Кроме того, ФСБ заявила, что выявила "признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ". В итоге МИД России принял решение лишить Алкеша Одедру и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Других подробностей в ФСБ не приводят.

Пресс-секретарь посольства Великобритании в Москве заявил, что "обвинения, выдвинутые сегодня российскими властями против нашего сотрудника и члена семьи, совершенно безосновательны". "Это не первый раз, когда российские власти выдвигают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес наших сотрудников. Мы ответим соответствующим образом", - говорится в сообщении пресс-секретаря. В МИД России сообщили, что заявили "решительный протест" представителю британского посольства.

В конце ноября 2024 года ФСБ объявила, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации, так как указал ложную информацию о себе при получении разрешения на въезд в Россию. По версии спецслужбы, Прайор "сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков", высланных из России в августе 2024 года.

Незадолго до этого ФСБ сообщала, что шестеро сотрудников посольства Великобритании лишены аккредитации и высланы из России, так как в их действиях обнаружены "признаки проведения разведывательно-подрывной работы". Сотрудник ФСБ в эфире "России 24" заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами "Новой газеты", а также правозащитниками из "Гражданского содействия" и "Международного мемориала". МИД Великобритании называл беспочвенными обвинения, выдвинутые РФ в адрес дипломатов.

Источник: Медуза


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443748
Теги:
Великобритания, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  