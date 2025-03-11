ФСБ России обвинила двух британских дипломатов в шпионаже

Двое британских дипломатов, объявила ФСБ, лишены аккредитации в России и должны покинуть страну в течение двух недель.

В сообщении ФСБ, которое цитирует ТАСС, говорится, что это второй секретарь посольства Великобритании в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, муж первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашди.

По версии спецслужбы, при получении разрешения на въезд в Россию они "намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство". Кроме того, ФСБ заявила, что выявила "признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ". В итоге МИД России принял решение лишить Алкеша Одедру и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок.

Других подробностей в ФСБ не приводят.

Пресс-секретарь посольства Великобритании в Москве заявил, что "обвинения, выдвинутые сегодня российскими властями против нашего сотрудника и члена семьи, совершенно безосновательны". "Это не первый раз, когда российские власти выдвигают необоснованные и злонамеренные утверждения в адрес наших сотрудников. Мы ответим соответствующим образом", - говорится в сообщении пресс-секретаря. В МИД России сообщили, что заявили "решительный протест" представителю британского посольства.

В конце ноября 2024 года ФСБ объявила, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации, так как указал ложную информацию о себе при получении разрешения на въезд в Россию. По версии спецслужбы, Прайор "сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков", высланных из России в августе 2024 года.

Незадолго до этого ФСБ сообщала, что шестеро сотрудников посольства Великобритании лишены аккредитации и высланы из России, так как в их действиях обнаружены "признаки проведения разведывательно-подрывной работы". Сотрудник ФСБ в эфире "России 24" заявил, что дипломаты проводили встречи с журналистами "Новой газеты", а также правозащитниками из "Гражданского содействия" и "Международного мемориала". МИД Великобритании называл беспочвенными обвинения, выдвинутые РФ в адрес дипломатов.

Источник: Медуза