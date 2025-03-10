Иностранец пытался расплатиться фальшивыми долларами за криптовалюту

В Бишкеке проведена спецоперация по поимке распространителей фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По ее данным, в ходе проводимой работы по предупреждению и раскрытию преступлений было устроено так, чтобы злоумышленники вышли на приманку.

Немного ранее были получены данные, что некий гражданин собирается приобрести криптовалюту (несколько сотен USDT). Однако имелись предположения, что, воспользовавшись этим моментом, мошенники и фальшивомонетчики попытаются расплатиться поддельными купюрами.

Сотрудниками ГУУР МВД на территории г.Бишкек по подозрению в совершении преступления задержан иностранный гражданин С.И. 2001 года рождения, ранее несколько раз судимый у себя на родине.

Следственной службой МВД возбуждено уголовное дело по ст. 233 "Подделка денег и ценных бумаг" Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе личного досмотра у задержанного лица обнаружены и изъяты денежные средства в размере 362 900 долларов США, которые оказались поддельными. Подлинными оказались только 900 долларов США. Указанный гражданин задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время проводится работа по установлению и задержанию остальных участников преступной группы.

Следствие по уголовному делу продолжается.