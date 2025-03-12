В Ноокатском районе Ошской области провели семинар по обрезке деревьев

В целях своевременной организации и эффективного проведения весенне-полевых работ 2025 года региональным управлением Департамента экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по Ошской и Баткенской областям проводятся семинары-тренинги.

В Ноокатском районе Ошской области совместно с сельскохозяйственным питомником по производству плодовых деревьев "Биздин-Бак" Кара-Суйского района проведен обучающий семинар для фермеров и всех интересующих лиц по правильной обрезке плодовых деревьев.

В ходе мероприятия участники получили практические рекомендации по применению новых технологий и правильного метода обрезки плодовых деревьев, а также возможность задать вопросы, обсудить конкретные проблемы и найти решения, которые можно реализовать на своих фермах.