Посол Атаханов провел встречу с генералом армии Пакистана

Состоялась встреча посла Авазбека Атаханова с Начальником Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана Сахиром Шамшадом Мирзой

В Исламабаде состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла КР в Исламской Республике Пакистан (ИРП) Авазбека Атаханова с Начальником Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан, генералом армии Сахиром Шамшадом Мирзой, в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Посол КР Авазбек Атаханов отметил, что с учетом исторически сложившихся связей между странами, развитие сотрудничества с Исламской Республикой Пакистан является приоритетным направлением во внешней политике Кыргызстана. Стороны придерживаются общего мнения по основным вопросам региональной безопасности в рамках региональных и международных структур.

Посол КР Атаханов информировал пакистанскую сторону о достижениях КР в сфере обороны и экономического развития, а также выразил уверенность в реализации потенциала двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, производства, инвестиций и технологий.

Стороны предметно обсудили вопросы дальнейшего укрепления и расширения кыргызско-пакистанских отношений, при этом было подчеркнуто, что сотрудничество между Кыргызстаном и Пакистаном традиционно носит дружественный характер, основанный на исторических и культурных связях.

Со своей стороны, начальник Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан, генерал армии Сахир Шамшад Мирза отметил существующий высокий потенциал сотрудничества двух стран и выразил готовность пакистанской стороны к тесному взаимодействию с Кыргызстаном.