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Президент Таджикистана посетит Кыргызстан с госвизитом

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Республики Таджикистан 12 марта прибудет в Кыргызскую Республику с государственным визитом.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

"В рамках данного визита запланированы церемониальные мероприятия в соответствии со статусом визита, а также двусторонние встречи с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбеком уулу и председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Планируется принятие совместного заявления президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, а также подписание договора между двумя странами о государственной границе и других двусторонних документов", - отметил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/443771
Теги:
визит, граница, Таджикистан, Кыргызстан, Эмомали Рахмон
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