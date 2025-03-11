Президент Таджикистана посетит Кыргызстан с госвизитом

Президент Республики Таджикистан 12 марта прибудет в Кыргызскую Республику с государственным визитом.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

"В рамках данного визита запланированы церемониальные мероприятия в соответствии со статусом визита, а также двусторонние встречи с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, торага Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбеком уулу и председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Планируется принятие совместного заявления президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, а также подписание договора между двумя странами о государственной границе и других двусторонних документов", - отметил Муратбек Азымбакиев.