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38 гражданам незаконно выделили землю в двух районах КР

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- Бермет Таалайбекова
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Должностные лица Новопавловского и Ат-Башинского айыл окмоту, а также регистрационных органов Сокулукского района в 2018–2022 годах, нарушив земельное законодательство, повторно предоставили 38 гражданам земельные участки общей площадью 1,6 га для строительства жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, причиненный ущерб составил 56,3 миллиона сомов. Законно ожидающие своей очереди граждане остались без положенных участков. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.337 УК КР (Злоупотребление должностным полномочием), следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/443780
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Сокулукский район
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