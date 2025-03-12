Замглавы ФОМС: Госбольницы обязаны выдавать квитанции за платные медуслуги

Вопрос обеспечения бесплатных медицинских услуг для застрахованных граждан, а также борьба с коррупцией в больницах Кыргызстана остаются одними из самых актуальных для пациентов и общества. Заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по медицинским и лечебным вопросам Санжарбек Исаев в интервью vb.kg рассказал о мерах, направленных на повышение прозрачности в системе здравоохранения. Также он поделился новыми инициативами и подробностями о цифровых платформах, которые помогут гражданам лучше ориентироваться в медицинских услугах и повысить доверие к системе здравоохранения.

Как обеспечить прозрачность предоставления бесплатных медицинских услуг, включая анализы для застрахованных граждан?

На самом деле, это, конечно, животрепещущий и болезненный вопрос, который часто затрагивают граждане и пациенты нашей страны.

Во-первых, многое зависит от действий медицинского работника, самой организации здравоохранения и руководителя этой организации. Мы, сотрудники Фонда обязательного медицинского страхования и Министерства здравоохранения, разработали ряд ведомственных нормативных документов, которые предусматривают наличие обязательного информационного стенда в каждой организации здравоохранения. На этом стенде должны быть размещены несколько важных документов, касающихся оказания медицинских услуг: программа государственных гарантий по оказанию медико-санитарной помощи гражданам, прейскурант цен на платные услуги, а также перечень лекарственных средств, которые пациенты могут получать по льготным программам.

Наличие таких информационных стендов, конечно, подразумевает ответственность медицинских работников при оказании медицинских услуг. Во-вторых, это также вопрос информирования со стороны самого медицинского работника. Он обязан быть осведомлённым о всех льготных программах, а также о том, какие услуги предоставляются бесплатно, а какие - на платной основе. Все это он должен доступно объяснить пациенту в обычной, человеческой форме.

Ну и в-третьих, контроль этих вопросов осуществляется через обратную связь и общение с гражданами. Пациенты могут обращаться с любыми вопросами как к руководству тех организаций, где они проходят обследование или лечение, так и напрямую в Министерство здравоохранения или Фонд ОМС. На наших сайтах предусмотрены электронные ящики для вопросов, а также работает круглосуточная бесплатная линия номер 113 при Фонде обязательного медицинского страхования, где наши сотрудники могут ответить на любой вопрос, связанный с медицинскими услугами и прейскурантом цен.

Какие шаги предпринимаются для контроля за незаконным требованием денежных средств в больницах?

Наверное, граждане нашей страны уже знают, что с января этого года, по инициативе Государственного комитета национальной безопасности, произошло усиление или ужесточение антикоррупционного законодательства. В январе с участием представителей силовых органов Министерства здравоохранения было проведено крупное совещание, в котором принимали участие все главные врачи как в оффлайн, так и в онлайн-формате. На этом совещании были рассмотрены вопросы, связанные с оказанием медицинских услуг, их прозрачностью и оплатой. Руководителям всех организаций здравоохранения было чётко доведено, что с этого года антикоррупционная деятельность правоохранительных органов будет сосредоточена на социальной сфере, включая систему образования, здравоохранения и социальной защиты.

Когда на совещании один из руководителей организации здравоохранения задал вопрос о минимальной сумме неформального платежа, которая может стать основанием для привлечения к ответственности, был получен однозначный ответ: такой суммы в законодательстве не существует. Любой неформальный платеж или взятка, простыми словами, не измеряется суммой - будь то сто, пятьдесят или тысяча сомов. Такие случаи недопустимы. Если такие факты имеют место, и граждане нашей страны обращаются в Министерство здравоохранения или Фонд ОМС с подобным вопросом, то он немедленно подлежит служебному расследованию.

Если факт получения неформального платежа подтверждается или выявляется необоснованное направление на получение частных анализов с личной выгодой или аффилированностью врача, то такие случаи, по договоренности с правоохранительными органами, начиная с этого года, передаются для дальнейшего расследования. Это ещё раз подчёркивает, что вопрос прозрачности стоит на первом месте для руководства системы здравоохранения. И, конечно, обратная связь с гражданами остаётся важным элементом.

Мы продолжаем проверять прозрачность оказания медицинских услуг и систему оплаты через обратную связь с гражданами. Они могут обращаться, как уже говорилось, через электронную почту, а также по круглосуточному номеру 113.

Какие меры принимаются для улучшения информированности граждан о перечне анализов и услуг, которые они могут получить бесплатно в рамках медицинского страхования?

В этом вопросе значительную помощь оказывает цифровизация нашей страны. Но начну с того, что первое место, где гражданин должен получать информацию или знания, - это, конечно, медицинский работник. С момента рождения и на протяжении всей жизни каждого гражданина нашей страны сопровождает медицинский работник. Это начинается с патронажа новорожденных детей, продолжается вакцинациями по национальному календарю, а также профилактическими, диспансеризационными и лечебными услугами. Медицинский работник всегда должен быть рядом, образно говоря. Другими словами, самую главную информацию гражданин должен получать именно от медицинского работника о своих правах при получении медицинских услуг.

Это касается правил получения услуг, цен на них, а также правил ведения здорового образа жизни. То есть на любой вопрос, связанный со здоровьем, главным источником информации должен быть медицинский работник, так как они проходят специальное обучение, переаттестацию и переквалификацию. Вторым важным подспорьем является, конечно, цифровизация.

В нашей стране разработано множество цифровых платформ. Есть сайт Фонда ОМС, где любой гражданин может получить доступ к множеству разделов и документов.

Граждане могут легко разобраться на этом сайте. Все программы, списки, справочники лекарственных средств, уровни возмещения, категории населения, имеющие или не имеющие льготы, статусы и страховку, а также множество других вопросов, включая нормативно-правовые документы в сфере здравоохранения, можно найти на сайте Foms.kg. Также разработано мобильное приложение Foms, с помощью которого можно, находясь в пути или в организации здравоохранения, получить нужную информацию.

Тот же перечень документов доступен и в мобильном приложении. И, конечно, нельзя не отметить круглосуточную линию 113 - одно из достижений нашего фонда.

Изначально эта служба работала только в рабочее время, и, к сожалению, в вечернее и ночное время была недоступна. Сейчас она работает круглосуточно, и несколько сотрудников постоянно ведут несколько линий.

Это современная система с записью и фиксацией каждого обращения. Я могу заверить, что каждое обращение будет рассмотрено. Если наши специалисты не могут сразу дать ответ, они обязательно перезвонят после того, как выяснят все детали.

Кстати, по телефону 113 могут обращаться и медицинские работники. Особенно те, кто только начинает свою деятельность, и сталкивается с различными ситуациями. Они могут получить ответы на свои вопросы, касающиеся оказания медицинских услуг, у наших специалистов.

Также на сайте есть раздел с часто задаваемыми вопросами и возможностью отправить электронное обращение. Это большой информационный раздел, где граждане могут получить информацию по вопросам оказания медицинских услуг.

Мобильные приложения доступны как на Android, так и в App Store.

Как скоро гражданин, оформивший медстраховку, может получить госпитализацию на тех же условиях, что и застрахованные лица?

Этот вопрос действительно непростой, так как недавно мы проводили цикл встреч с медицинскими работниками города Бишкек, а также с крупными национальными центрами. У них также возникал вопрос, когда пациенты обращаются к ним.

Дело в том, что после приобретения страхового полиса на территории Кыргызской Республики (это касается как граждан Кыргызстана, так и иностранных граждан) его срок действия начинается только на пятый день после покупки. Здесь действует такой принцип. Во-первых, этот пятидневный срок нужен для того, чтобы информация о полисе была внесена в республиканскую информационную систему, и чтобы каждый врач мог в любой медицинской организации проверить статус застрахованности пациента.

Во-вторых, нужно время для того, чтобы финансы, уплаченные за полис, были корректно обработаны. Полис можно получить как в физическом виде в территориальных отделениях, так и через различные платежные системы и приложения, такие как Мегапей, Киви и другие. Там есть специальные разделы для покупки полиса.

Но самое главное правило - это принцип застрахованности. Мы должны прививать это сознание нашим гражданам. Хотя, возможно, аналогия не совсем точная, но принцип здесь такой же, как с пожарной страховкой - нельзя покупать её, когда уже горит дом.

Мы стремимся к тому, чтобы люди заранее думали о своей страховке. Конечно, никто не желает заболеть, но если это случится, чтобы человек не начинал вспоминать о страховке только в тот момент, когда ему уже требуется медицинская помощь.

Стоит отметить, что несколько лет назад этот период составлял 30 дней. После приобретения страховки она вступала в силу только через 30 дней. Мы сократили этот срок, но пока не планируем делать его меньше, потому что важно формировать правильное отношение к страхованию здоровья.

Здоровье нужно страховать заранее, а не тогда, когда человек уже заболеет. Конечно, хорошо, если страховка будет, когда человек не болеет, но если это случится, то не нужно бегать и искать страховку в последний момент.

Согласно законодательству, каждый гражданин, включая иностранных граждан, которые трудятся в нашей стране, должен иметь медицинскую страховку. Однако есть категории граждан, за которых страховку оплачивает государство. Как правило, срок действия страховки составляет 12 месяцев, и человек, который приобретает страховку, также оформляет её на 12 месяцев.

Цены на страховку разные. Для граждан Кыргызстана стоимость годовой страховки составляет всего 1840 сомов, а для иностранных граждан - 11 910 сомов на 12 месяцев. Существует специальная формула расчета.

Все граждане, за которых платит государство (пенсионеры, дети, школьники, студенты, силовики и безработные, стоящие на учете в службе занятости), не беспокоятся о страховке, так как она за них оплачивается. Они застрахованы на протяжении всего срока, пока остаются в этой категории.

Остальные граждане должны приобретать страховку самостоятельно. Если человек работает и получает официальную зарплату, то страховку за него оплачивает работодатель в размере 2% от фонда заработной платы. Если человек не попадает в эти категории, например, если он частный предприниматель, продавец или фермер, то он должен самостоятельно приобрести страховку, которая стоит, как я уже сказал, 1840 сомов на 12 месяцев. Тогда он считается застрахованным.

Что происходит, если человек обращается за медицинской помощью, не будучи застрахованным?

Давайте начнем с того, что означает быть незастрахованным с медицинской точки зрения. Это не значит, что граждане не получат медицинские услуги.

Незастрахованные люди могут получать минимальный пакет медицинских услуг, как в поликлинике, так и в стационаре. Однако для получения медицинских услуг есть несколько условий. Во-первых, с момента рождения человек должен быть обязательно приписан к какой-либо медицинской организации.

Как правило, это поликлиника, центр семейной медицины или ФАП, в зависимости от места проживания гражданина. Это первое условие. Во-вторых, для получения стационарных услуг человек всегда должен иметь направление от врача, чтобы попасть в больницу.

Конечно, бывают случаи, когда люди не соблюдают эти требования. Для таких случаев предусмотрена возможность обращения в больницу без направления и без учета в поликлинике, но в этом случае применяется максимальный уровень сооплаты в кассу больницы за услуги.

Это допускается, если человек по каким-то причинам не выполнил вышеупомянутые процедуры. Но, как правило, большинство граждан действуют сознательно. Детей, например, сразу приписывают к поликлинике родители.

С момента студенчества уже заводится взрослая медицинская карта и так далее. Поэтому обязательно нужно быть приписанным - это необходимо как для медицинской статистики, так и для финансирования.

Мы финансируем поликлиники по подушевому принципу. Сколько людей приписано к поликлинике, сколько их наблюдают и консультируют, столько денег выделяется ежегодно на каждого человека. Это называется подушевым нормативом финансирования.

В больницах система немного другая. Государство оплачивает за каждый пролеченный случай в зависимости от заболевания с учетом его сложности и тяжести. В этом случае также ведется учет.

Таким образом, если человек соблюдает минимальные требования, встает на учет и приписывается к поликлинике, он начинает получать базовый бесплатный пакет услуг, за который не нужно приобретать страховку. Это минимальный набор анализов, таких как моча, кровь и другие легкие анализы, осмотр врача, назначение лечения и так далее.

Какие преимущества дает медицинская страховка для граждан Кыргызстана?

Как только вы получаете статус застрахованности - а это относится к 9 категориям населения: пенсионеры, дети до достижения 16 лет учащиеся общеобразовательных организаций, до окончания ими обучения, фермеры, студенты очного обучения до 21 года, лица получающие ежемесячные социальные пособия, официально зарегистрированные безработные в органах занятости населения, военнослужащие в том числе работающим гражданам, за которых вы отрабатываете, и тем, кто покупает недорогую страховку - у вас появляется ряд преимуществ как в поликлинике, так и в стационаре. Мы регулярно информируем об этом на встречах с общественностью, эта информация доступна на нашем сайте, а наша пресс-служба также создает ролики и материалы, которые сейчас показываются в автобусах, аэропортах и других местах.

Это подчеркивает, насколько выгодно быть застрахованным. Кроме 12 бесплатных лабораторных анализов, застрахованный человек получает доступ к дополнительным 42 анализам, которые также бесплатны и на льготных условиях. Эти анализы более расширены и необходимы для постановки диагноза. Также застрахованные граждане получают доступ к льготным лекарственным программам, что позволяет им по рецепту семейного врача приобретать медикаменты с существенными скидками, до 50-60% от базисной цены.

Третий плюс - это сооплата при госпитализации. Все граждане знают, что такое сооплата - это соучастие пациента в оплате его лечения в больнице. Для детей и пенсионеров сооплата минимальная, составляет 330 сомов, здесь необходимо отметить что дети до 6 лет стационарное лечение бесплатно. Застрахованный человек платит сооплату среднего уровня - от 1100 до 1500 сомов за один раз в зависимости от категории больницы. В то время как незастрахованный гражданин должен заплатить сооплату, которая может превышать 12 тысяч сомов за одну госпитализацию.

Мы удивляемся, когда объясняем людям все преимущества, но до сих пор есть определенный процент населения, которое остается незастрахованным, несмотря на нашу работу по информированию. Часто они вынуждены застраховаться только после того, как сталкиваются с серьезным медицинским случаем. В таком случае, они обращаются в больницу, пытаясь оформить страховку, но врачи сообщают им, что это уже слишком поздно, и необходимо заплатить сооплату на максимальном уровне. Страховка начнет действовать только через 5 дней после того, как будет произведен платеж. Мы постоянно проговариваем это через телевидение, радио, а также через наши страницы в Instagram и Facebook, чтобы максимально информировать граждан о преимуществах застрахованности.

А если человек теряет работу, аннулируется ли страховой процесс, и должен ли он в таком случае покупать страховку?

Согласно законодательству, если человек теряет работу, то страховой принцип продолжает действовать еще до 6 месяцев. В течение этого времени он может продолжать пользоваться статусом застрахованности. После истечения этого срока ему придется приобрести страховой полис. Однако, стоит отметить, что такая страховка будет значительно дешевле, чем другие виды страхования.

Как поступить, если врачи направляют пациентов в свои аптеки и лаборатории, чтобы те покупали дорогие лекарства?

Такие случаи обсуждаются на крупных совещаниях с руководителями организаций здравоохранения, и они не должны иметь места. Если пациент сталкивается с таким фактом, ему следует сначала задать вопрос врачу, объяснив свои сомнения. Он также имеет право попросить список бесплатных лекарств и лабораторных услуг, которые предоставляет конкретное медицинское учреждение. Если врач не может предоставить такую информацию, пациент может обратиться к руководителю организации. Важно отметить, что сейчас в сфере здравоохранения происходит пересмотр кадровой политики и омоложение состава, что повышает квалификацию менеджеров, и они должны иметь все необходимые документы и информацию по этому вопросу.

Если проблема не решается на уровне руководителя, пациент может обратиться в Минздрав, ФОМС или на горячую линию. Эти этапы обращения помогут найти решение проблемы. Недобросовестные практики, такие как лоббирование аптек и лабораторий, обсуждаются на уровне Минздрава, и существует ряд дисциплинарных мер, направленных на пресечение таких действий. В случае возникновения подобных ситуаций, следует следовать указанному алгоритму. В крайнем случае, пациент может сразу обратиться к руководству Минздрава для быстрого разрешения вопроса.

ФОМС в 2023 году опубликовал перечень бесплатных медицинских услуг для беременных, но сами женщины утверждают, что с них все равно требуют деньги, почему это происходит и какие меры принимает фонд ФОМС для предотвращения подобных случаев?

Законодательство страны максимально лояльно к беременным женщинам, обеспечивая им доступ к бесплатным медицинским услугам. Как только женщина встаёт на учёт по беременности, ей бесплатно должны выдать страховой полис и она автоматически становится застрахованной, и ей не требуется за деньги приобретать страховой полис. Это даёт ей право на бесплатное медицинское сопровождение, включая консультации врачей, анализы, УЗИ и роды.

При поступлении в роддом застрахованная беременная женщина не оплачивает никакие услуги, даже если требуется оперативное вмешательство (кесерово сечение). Однако бывают случаи, когда женщина не становится на учёт заранее - например, если она долгое время находилась за границей и не была зарегистрирована в системе здравоохранения. В таком случае она может оказаться в статусе незастрахованной, что повлечёт за собой необходимость оплаты медицинской помощи.

Кроме того, беременные женщины имеют право на льготные лекарства. Некоторые препараты, такие как железосодержащие средства и фолиевая кислота, калия йодида предоставляются бесплатно, а другие можно приобрести со скидкой до 50%. Однако если у беременной возникает заболевание, не связанное с её состоянием, например, болезни дыхательной системы или уха-горла-носа, она лечится на общих основаниях, как любой застрахованный гражданин, в этом случае ей помогает страховой полис и она будет оплачивать среднюю сумму сооплаты (от 1100 до 1500 сомов).

Важно помнить, что по приказу Министерства здравоохранения любая платная медицинская услуга в государственных больницах должна оплачиваться официально через кассу с выдачей квитанции. Сейчас уже 80% платежей в системе здравоохранения проходят в безналичном формате, и к 2027 году планируется полный переход на безналичные расчёты. Это должно снизить уровень неформальных платежей и сделать систему здравоохранения более прозрачной.