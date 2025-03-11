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Верховный суд оставил в силе приговоры в отношении Эркина Мамбеталиева

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Ранее Генеральная прокуратура КР направила в Верховный суд Кыргызской Республики ходатайство о возобновлении рассмотрения уголовного дела в отношении Эркина Мамбеталиева по вновь открывшимся обстоятельствам. Генпрокуратура просит отменить ряд постановлений и приговор, вынесенные в отношении бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева в 2009, 2010 и 2011 годах. Об этом редакции vb.kg сообщили в ВС КР.

В итоге судебная коллегия Верховного суда КР постановила отказать Генеральной прокуратуре в удовлетворении их ходатайства об отмене приговоров.

Напомним, на сегодняшний день Эркинбек Мамбеталиев находится под стражей. ГКНБ предъявил ему обвинение по статье 261 ч. 2 "Создание организованной группы или участие в ней" УК КР.

По данным СМИ, Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд также признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.


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URL: https://www.vb.kg/443797
Теги:
суд, ОПГ, Эркин Мамбеталиев, Кыргызстан
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