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Более 4000 милиционеров обеспечат порядок в Бишкеке 12–13 марта

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- Назгуль Абдыразакова
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12–13 марта в Бишкеке ожидается приезд с официальным государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В связи с этим на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности будут задействованы более 4000 сотрудников милиции со стороны ГУВД города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, столичная милиция будет нести службу в усиленном режиме, а также введут временные ограничения на движение в отдельных районах города. В связи с этим призываем горожан и гостей столицы проявить понимание и терпение.

ГУВД города Бишкек обращается с просьбой отнестись с пониманием ко всем законным требованиям сотрудников милиции и заранее приносит извинения за возможные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/443809
Теги:
визит, Таджикистан, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, милиция, Эмомали Рахмон
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