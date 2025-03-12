Более 4000 милиционеров обеспечат порядок в Бишкеке 12–13 марта

12–13 марта в Бишкеке ожидается приезд с официальным государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В связи с этим на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности будут задействованы более 4000 сотрудников милиции со стороны ГУВД города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, столичная милиция будет нести службу в усиленном режиме, а также введут временные ограничения на движение в отдельных районах города. В связи с этим призываем горожан и гостей столицы проявить понимание и терпение.

ГУВД города Бишкек обращается с просьбой отнестись с пониманием ко всем законным требованиям сотрудников милиции и заранее приносит извинения за возможные неудобства.