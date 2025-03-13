Ислам Махачев намекнул на возможный турнир UFC в России

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев выразил оптимизм относительно возможности проведения турнира Ultimate Fighting Championship (UFC) в России в ближайшем будущем.

"Да. Отношения налаживаются. Думаю, это случится скоро", – заявил Махачев в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о перспективах проведения турнира UFC в России.

33-летний российский боец находится на пике своей карьеры. В январе он в четвёртый раз успешно защитил титул чемпиона в лёгком весе, одержав уверенную победу в первом раунде сабмишном над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

Имея в своём послужном списке 27 побед и всего одно поражение, Махачев занимает первую строчку рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P), подтверждая свой статус одного из самых доминирующих бойцов в современном ММА.

Проведение турнира UFC в России стало бы важной вехой для промоушена, позволив отечественным фанатам единоборств увидеть поединки мирового уровня на родной земле.