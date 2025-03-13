В Кыргызстане впервые отметят День отца

15 марта в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоится торжественное мероприятие "Аталар күнү" ("День отца"). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Как отмечают организаторы мероприятие направлено на прославление национальных ценностей кыргызского народа, укрепление семейного согласия и повышение уважения к отцам.

Отметим, что закон был принят Жогорку Кенешем 26 июня 2024 года. Согласно нему, ежегодно отмечаются День отца (15 марта) и День матери (третье воскресенье мая).