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В Кыргызстане впервые отметят День отца

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- Назгуль Абдыразакова
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15 марта в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоится торжественное мероприятие "Аталар күнү" ("День отца"). Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Как отмечают организаторы мероприятие направлено на прославление национальных ценностей кыргызского народа, укрепление семейного согласия и повышение уважения к отцам.

Отметим, что закон был принят Жогорку Кенешем 26 июня 2024 года. Согласно нему, ежегодно отмечаются День отца (15 марта) и День матери (третье воскресенье мая).


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URL: https://www.vb.kg/443860
Теги:
Министерство культуры и туризма, праздник, Кыргызстан, семья
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