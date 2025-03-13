Мирлан Дылдаев назначен ректором БГУ

Дылдаев Мирлан Муктарович назначен ректором Бишкекского государственного университета с шестимесячным испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Справка: Мирлан Дылдаев родился 18 января 1976 года в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Имеет три высших образования:

1993–1998 гг. – Кыргызский национальный университет, специальность "География"

2001–2004 гг. – КНУ им. Ж. Баласагына, специальность "Юриспруденция"

2010–2013 гг. – Международная академия управления, права, финансов и бизнеса, направление "Менеджмент"

Имеет ученые степени:

2008 г. – кандидат географических наук

2019 г. – доктор географических наук, доцент

Ранее занимал должность проректора по научной работе Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.