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Мирлан Дылдаев назначен ректором БГУ

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- Назгуль Абдыразакова
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Дылдаев Мирлан Муктарович назначен ректором Бишкекского государственного университета с шестимесячным испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Справка: Мирлан Дылдаев родился 18 января 1976 года в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Имеет три высших образования:

1993–1998 гг. – Кыргызский национальный университет, специальность "География"

2001–2004 гг. – КНУ им. Ж. Баласагына, специальность "Юриспруденция"

2010–2013 гг. – Международная академия управления, права, финансов и бизнеса, направление "Менеджмент"

Имеет ученые степени:

2008 г. – кандидат географических наук

2019 г. – доктор географических наук, доцент

Ранее занимал должность проректора по научной работе Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.


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URL: https://www.vb.kg/443863
Теги:
вуз, назначение, Бишкек, Кыргызстан, Министерство образования
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