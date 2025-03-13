Мирлан Дылдаев назначен ректором БГУ

Дылдаев Мирлан Муктарович назначен ректором Бишкекского государственного университета с шестимесячным испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Справка: Мирлан Дылдаев родился 18 января 1976 года в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Имеет три высших образования:
1993–1998 гг. – Кыргызский национальный университет, специальность "География"
2001–2004 гг. – КНУ им. Ж. Баласагына, специальность "Юриспруденция"
2010–2013 гг. – Международная академия управления, права, финансов и бизнеса, направление "Менеджмент"
Имеет ученые степени:
2008 г. – кандидат географических наук
2019 г. – доктор географических наук, доцент
Ранее занимал должность проректора по научной работе Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.