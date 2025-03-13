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Бишкекчане получили штрафы на 1,5 млн сомов за выброс мусора

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с начала текущего года установлено свыше 100 человек на выбросе бытовых отходов в несанкционированных местах. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, жители частного сектора не соблюдают график подворового вывоза ТБО, нарушая правила благоустройства столицы.

Муниципальная инспекция города Бишкек активно ведет дежурство в очагах несанкционированных свалок. Нарушители привлекаются к ответственности на месте во время рейда, а также по записям камер видеонаблюдения.

За выброс и складирование бытового мусора в неположенных местах физическим лицам составлено 104 протокола на общую сумму 572 000 сомов. В отношении юридических лиц составлено 90 протоколов на 1 530 000 сомов.

Также за выброс строительных, швейных и других отходов составлено 150 протоколов на 2 318 500 сомов.

Мэрия напоминает о необходимости соблюдать график подворового вывоза мусора. Для получения информации об актуальном расписании вывоза необходимо обращаться к своему квартальному. Также жителей многоквартирных домов просят выносить коммунальные отходы исключительно в контейнерные площадки, предназначенные для сбора мусора.


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URL: https://www.vb.kg/443864
Теги:
мусор, штраф, Бишкек, мэрия
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