Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 94.12 - 95.12

Кыргызстан выбирает стратегическое партнерство

190  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан не намерен отказываться от партнерства с Россией, несмотря на давление со стороны западных стран. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в недавнем интервью агентству "Кабар".

Глава государства отметил, что с начала военной операции России на Украине западные страны продолжают осуждать российские власти и требуют от Кыргызстана прекратить сотрудничество с Москвой. Однако, по его словам, такие требования несправедливы и противоречат национальным интересам республики.

"Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией. Наш товарооборот с ней превышает $4 млрд. Мы закупаем нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания из РФ", - подчеркнул Жапаров.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Кыргызстана. Плановый показатель товарооборота в $3 млрд был достигнут еще в первые десять месяцев 2024 года. В соответствии с подписанной дорожной картой, объем торговли должен увеличиться до $5 млрд. Для этого создаются благоприятные условия для российских инвестиций и бизнеса.

В республике действуют около 3 500 компаний с иностранным участием, треть из которых - с российским капиталом. Российские предприятия реализуют более 40 проектов на сумму около 174,6 млрд рублей. Среди крупнейших проектов - освоение золоторудного месторождения "Джеруй" и строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Иссык-Кульской области.

Благодаря этим инициативам Кыргызстан укрепляет промышленность, наращивает ВВП, повышает доходы населения и создает новые рабочие места.

Кыргызстан тесно связан с Россией и в сфере трудовой миграции. В России официально работают более 400 тысяч кыргызстанцев, а по неофициальным данным - свыше миллиона.

За первые девять месяцев 2024 года их денежные переводы составили $2,1 млрд, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Причем 93,3% всех денежных переводов в Кыргызстан поступает из России, а их общий объем превышает 25% ВВП страны.

Президент Жапаров также отметил, что европейские страны, несмотря на санкции, продолжают вести торговлю с Россией, и их товарооборот достигает $6 млрд в год.

"Когда им это выгодно, они спокойно сотрудничают с Россией, а нам говорят - не сотрудничайте", - подчеркнул он.

Вместе с тем, давление со стороны Запада не мешает России развивать экономическое, инвестиционное и культурное сотрудничество с Кыргызстаном. Российская сторона предлагает взаимовыгодные условия, уважает суверенитет республики и способствует ее экономической стабильности.

Россия остается важным партнером Кыргызстана и в сфере образования. В российских вузах обучается более 14 тысяч кыргызских студентов. На 2025/2026 учебный год Москва выделила республике 700 бюджетных мест. Недавний Кыргызско-Российский образовательный форум способствовал подписанию более десяти соглашений между университетами двух стран.

В военной сфере Кыргызстан тесно сотрудничает с Россией и ОДКБ. В республике находится авиабаза "Кант", являющаяся важным элементом коллективной безопасности. На сегодняшний день страны заключили около 40 соглашений в области обороны.

Политолог Бакыт Бакетаев отмечает, что Кыргызстан и Россия связаны не только экономикой, но и общей историей, культурными и философскими традициями.

"У нас общая история. Мы вышли из одной страны, имеем схожие стандарты, методику, мышление. Нас объединяет русская литература, культурное мировосприятие, а также экономические связи, переплетенные как кровеносные сосуды. И если кто-то попробует разорвать эти связи, сделать это будет крайне сложно, если не невозможно, с экономической точки зрения", - подчеркивает Бакетаев.

По его мнению, заявление президента Садыра Жапарова о неизменности партнерства с Россией было смелым и прямым, что выгодно отличает его от уклончивой риторики многих других политиков.

"Он не мог сказать иначе, потому что прошел долгий путь в политике, знает, как устроена система, и понимает важность этих связей. Это было смелое заявление, но оно прозвучало четко и откровенно. Многие политики предпочитают уклончивые формулировки, но он прямо назвал вещи своими именами", - заключил политолог, подчеркнув, что политика - это не про лоббирование личных интересов, а про умение видеть страну в себе.

Таким образом, стратегическое сотрудничество между Кыргызстаном и Россией остается жизненно важным для устойчивого развития республики, а взаимные интересы и исторические связи продолжают укреплять партнерство двух стран.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443869
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  