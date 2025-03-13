Кыргызстан не намерен отказываться от партнерства с Россией, несмотря на давление со стороны западных стран. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в недавнем интервью агентству "Кабар".

Глава государства отметил, что с начала военной операции России на Украине западные страны продолжают осуждать российские власти и требуют от Кыргызстана прекратить сотрудничество с Москвой. Однако, по его словам, такие требования несправедливы и противоречат национальным интересам республики.

"Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией. Наш товарооборот с ней превышает $4 млрд. Мы закупаем нефть, газ, пшеницу и другие продукты питания из РФ", - подчеркнул Жапаров.

Россия остается крупнейшим торговым партнером Кыргызстана. Плановый показатель товарооборота в $3 млрд был достигнут еще в первые десять месяцев 2024 года. В соответствии с подписанной дорожной картой, объем торговли должен увеличиться до $5 млрд. Для этого создаются благоприятные условия для российских инвестиций и бизнеса.

В республике действуют около 3 500 компаний с иностранным участием, треть из которых - с российским капиталом. Российские предприятия реализуют более 40 проектов на сумму около 174,6 млрд рублей. Среди крупнейших проектов - освоение золоторудного месторождения "Джеруй" и строительство солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Иссык-Кульской области.

Благодаря этим инициативам Кыргызстан укрепляет промышленность, наращивает ВВП, повышает доходы населения и создает новые рабочие места.

Кыргызстан тесно связан с Россией и в сфере трудовой миграции. В России официально работают более 400 тысяч кыргызстанцев, а по неофициальным данным - свыше миллиона.

За первые девять месяцев 2024 года их денежные переводы составили $2,1 млрд, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Причем 93,3% всех денежных переводов в Кыргызстан поступает из России, а их общий объем превышает 25% ВВП страны.

Президент Жапаров также отметил, что европейские страны, несмотря на санкции, продолжают вести торговлю с Россией, и их товарооборот достигает $6 млрд в год.

"Когда им это выгодно, они спокойно сотрудничают с Россией, а нам говорят - не сотрудничайте", - подчеркнул он.

Вместе с тем, давление со стороны Запада не мешает России развивать экономическое, инвестиционное и культурное сотрудничество с Кыргызстаном. Российская сторона предлагает взаимовыгодные условия, уважает суверенитет республики и способствует ее экономической стабильности.

Россия остается важным партнером Кыргызстана и в сфере образования. В российских вузах обучается более 14 тысяч кыргызских студентов. На 2025/2026 учебный год Москва выделила республике 700 бюджетных мест. Недавний Кыргызско-Российский образовательный форум способствовал подписанию более десяти соглашений между университетами двух стран.

В военной сфере Кыргызстан тесно сотрудничает с Россией и ОДКБ. В республике находится авиабаза "Кант", являющаяся важным элементом коллективной безопасности. На сегодняшний день страны заключили около 40 соглашений в области обороны.

Политолог Бакыт Бакетаев отмечает, что Кыргызстан и Россия связаны не только экономикой, но и общей историей, культурными и философскими традициями.

"У нас общая история. Мы вышли из одной страны, имеем схожие стандарты, методику, мышление. Нас объединяет русская литература, культурное мировосприятие, а также экономические связи, переплетенные как кровеносные сосуды. И если кто-то попробует разорвать эти связи, сделать это будет крайне сложно, если не невозможно, с экономической точки зрения", - подчеркивает Бакетаев.

По его мнению, заявление президента Садыра Жапарова о неизменности партнерства с Россией было смелым и прямым, что выгодно отличает его от уклончивой риторики многих других политиков.

"Он не мог сказать иначе, потому что прошел долгий путь в политике, знает, как устроена система, и понимает важность этих связей. Это было смелое заявление, но оно прозвучало четко и откровенно. Многие политики предпочитают уклончивые формулировки, но он прямо назвал вещи своими именами", - заключил политолог, подчеркнув, что политика - это не про лоббирование личных интересов, а про умение видеть страну в себе.

Таким образом, стратегическое сотрудничество между Кыргызстаном и Россией остается жизненно важным для устойчивого развития республики, а взаимные интересы и исторические связи продолжают укреплять партнерство двух стран.