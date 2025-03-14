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VB.KG и госархив запускают акцию "Моя история о войне в фотографиях"

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- Светлана Лаптева
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Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш", Иссык-Кульский областной государственный архив и редакция vb.kg приглашает всех желающих к участию в проекте "Моя история о войне в фотографиях".

Идея акции возникла в ходе совместной работы поисковиков, архивистов и журналистов.

- Мы хотим подготовить особенную выставку, чтобы рассказать о вкладе Киргизской ССР в победу над фашизмом. Очень важно показать визуальный образ победителей из Кыргызстана. Мы считаем, что в публичном пространстве слишком мало фотографий того периода. И мы хотим попросить граждан Кыргызстана присылать или приносить свои уникальные семейные фотографии и рассказывать о самих снимках. Может быть это колхозники, работники шахт, заводов, ваши дедушки и бабушки до войны, во время и после войны, ваши семейные фотографии, которые и есть сама история. Возможно, у кого то сохранились фото солдат, раненных из госпиталей, курсантов, которые обучались во время войны у нас во Фрунзе, Оше и на Иссык-Куле.

Или заезжий фотограф запечатлел соседей, которые вместе строили БЧК или железную дорогу в Балыкчы через Боом, либо которые работали на военных заводах, на полях, вязали носки по ночам, стирали белья для раненных, детишками рассказывали стихи в госпиталях.

Очень хочется собрать и сохранить для истории фотографии военного периода, чтобы люди пришли на выставку и воочию смогли увидеть, какой ценой далась Великая Победа.

А может у вас хранится фотография какого-то особенного уникального события, связанного с фронтовиками, историей памятников о Великой Отечественной войне по Кыргызстану? Каждая фотография о войне для истории важна, - говорят поисковики.

Для участия в акции:

1. сфотографируйте или отсканируйте фотографию

2. напишите или расскажите историю о фотографии

3. направьте на ватсап 0555-923-603 или электронный адрес ptahasvet@mail.ru фотографии и текст

4. отправьте свой контактный номер, ФИО, чтобы архивисты, поисковики либо журналисты могли с вами связаться

5. фотографии будут публиковаться в соцсетях, из которых соберут фотоальбом и которые будут храниться в фотоархивах Кыргызстана. В дальнейшем планируется проводить передвижные выставки по районным архивам Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/443873
Теги:
ВОВ, фотография, День Победы
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