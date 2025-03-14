Эдиль Байсалов: Нашей школы скорей нет, чем есть

Образование в Кыргызстане переживает глубочайший кризис, и его масштабы невозможно игнорировать. По результатам международного исследования PISA, кыргызстанские школьники оказались среди самых слабых в мире по уровню знаний. Они не умеют анализировать тексты, логически мыслить и решать даже базовые математические задачи.

- Если кому-то кажется, что у нас есть великая школа, которую сейчас кто-то хочет разрушить – нет! Её просто нет, - жёстко заявил заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов корреспонденту vb.kg.

По его словам, система образования Кыргызстана безнадёжно устарела, и разговоры о её якобы высоком качестве - не более чем миф. Если страна не предпримет срочных мер, ситуация будет только ухудшаться и мы будем выпускать все больше "инвалидов".

Байсалов подчеркнул, что на образование из общего бюджета тратится порядка 12-13% и государство готово тратить еще больше. По его словам, эти недели кабмин интенсивно обсуждает программу развития страны на 2030-2050 годы и основные инвестиции он видит в человеческом капитале.

- Наши амбиции присоединиться к высокоразвитым государствам заключаются только в инновациях общества. Поэтому предлагаю посмотреть правде в глазе и обратить внимание на наших детей. Более старшее поколение, среди которого есть и некоторые депутаты, говорит про преимущества советского образования. Никто с ними не спорит. Однако про сегодняшнюю школу разве можно сказать, что она отвечает требованиям не сегодняшнего даже дня, а вчерашнего? Не в обиду педагогам, школам, собственной стране, народу или детям, которые вообще не виноваты, но кто выпускается из школ? Элементарно неподготовленные, - добавил он.

Кыргызстан - среди аутсайдеров мира

PISA (Программа международной оценки учащихся) - это глобальное исследование, проводимое ОЭСР. Оно оценивает уровень подготовки 15-летних школьников в более чем 80 странах мира. Кыргызстан принял участие в исследовании - в 2009 году и с тех пор не решался вернуться в рейтинг, опасаясь ещё большего провала. Тем не менее, по словам Байсалова, срез знаний планируют провести в мае текущего года. И если он ранее был против подобных мероприятий, потому что не хотел опозориться, то сейчас выступает за, потому, что хочет, чтобы более старшее поколение нашего общества наконец увидело в каком состоянии сейчас находится школа, и чтобы наши граждане констатировали факт отсутствия образования в учебных заведениях. В дополнении к этому, смертельный удар системе нанес Ковид 19, потому что онлайн-обучение существует только в умах чиновников и Министерства образования. Учителя толком не могут обучить лицом к лицу 50 детей, не говоря про онлайн-обучение.

- Наши дети не могут пересказать даже полторы страницы текста. Они не умеют аналитически осмысливать информацию, выявлять противоречия, применять знания в реальной жизни, - говорит Байсалов. - Точно так же обстоит дело с математикой: большинство просто не понимают базовые принципы, а не решают задачи по шаблону.

Результаты PISA обычно воспринимаются как объективный индикатор качества школьного образования. Кыргызстан же, по сути, отказался от участия в международных сравнениях, что, по мнению Байсалова, только усугубляет проблему.

"Гордиться отдельными гениями - это самообман"

Одним из распространённых аргументов в защиту кыргызстанской системы образования является тот факт, что некоторые выпускники поступают в ведущие вузы мира. Но, как утверждает Байсалов, этот аргумент не выдерживает критики.

- Нам рассказывают, что 10 лет назад кто-то поступил в МГУ или Гарвард, и на этом основании делают выводы, что у нас прекрасная школа. Но, чёрт побери, это не заслуга школы! Это заслуга родителей, генов, амбиций самого ребёнка. Настоящее образование должно не просто работать на лучших, а давать шанс каждому.

Байсалов убеждён: главная задача системы образования - поднимать самый слабый уровень, а не выдавать случайных гениев за показатель успеха.

- Если школа действительно выдающаяся, то пусть она возьмёт самого отстающего ученика, который ничего не знает и не может, и сделает из него думающего человека. Вот тогда мы сможем сказать, что система работает.

Финансирование: на что идут деньги?

Проблема финансирования образования в Кыргызстане - одна из самых острых. Байсалов подчёркивает: школа сегодня существует скорее на бумаге, чем в реальности, а без кардинальных вложений её развитие невозможно.

- Финансирование образования - это основной национальный приоритет. И никакой ЮСАИД тут ни при чём! Плевать мы хотели на ЮСАИД! Это не вопрос международных организаций и это не нужно каким-то зарубежным дядькам. Это нужно нам в первую очередь! - эмоционально заявляет он.

12-летнее образование: миф о "западной модели"

Многие критикуют планы правительства по внедрению 12-летнего образования, называя это заимствованием западной системы. Однако Байсалов категоричен:

- Хотите вы этого или нет - это международная модель. Это не про Запад или Восток. Это про нашу страну, наше будущее, нашу конкурентоспособность.

Он подчёркивает, что школьная программа должна соответствовать вызовам времени.

- Мы говорим о том, какой Кыргызстан будет в 2050 году. Это вопрос национального процветания. Если мы сейчас не примем нужные решения, наши дети окажутся неконкурентоспособными.

"Реформа или крах"

По мнению Байсалова, страна стоит перед выбором: либо полностью трансформировать систему образования, либо признать её несостоятельность.

- Если нынешние школы не соответствуют требованиям времени, то их либо надо реформировать, либо закрывать. В нынешнем виде они бесполезны.

Сегодняшняя реальность такова: выпускники не готовы к жизни в 21 веке, рынок труда требует специалистов, которых система не способна подготовить, а реформы буксуют.

Но готово ли общество к тому, чтобы признать правду? Или Кыргызстан продолжит закрывать глаза на катастрофу в образовании?

Обсуждение этих вопросов не терпит отлагательств. Иначе будущее страны окажется под угрозой, - сказал он.

София Березовская