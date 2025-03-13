Возобновлена работа КПП "Кайрагач" и "Кызыл-Бел" на границе КР и РТ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 13 марта, приняли участие в церемонии возобновления работы контрольно-пропускных пунктов "Кайрагач" и "Кызыл-Бел" на государственной границе двух стран в режиме видеосвязи.

Мероприятие проводится в рамках государственного визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан.

Руководители пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана рапортовали о полной готовности к возобновлению функционирования пропускных пунктов.

На КПП "Кызыл-Бел" и "Кайрагач" присутствовали руководители и заместители приграничных областей двух стран.

После заслушивания доклада Президент Садыр Жапаров отдал распоряжение о начале функционирования КПП, после чего на кыргызской стороне были подняты шлагбаумы.

Далее Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон распорядился о возобновлении работы КПП на территории Таджикистана, и шлагбаумы были подняты.

Отметим, что возобновление работы КПП "Кайрагач" и "Кызыл-Бел" является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном, способствует развитию торговли, экономического сотрудничества и дружественных связей между народами двух стран.