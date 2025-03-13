В Бишкеке подписаны ключевые соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном

В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Кыргызскую Республику сегодня, 13 марта, подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-таджикского взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали совместное заявление, договор между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе.

Кроме того, подписаны следующие документы:

- Соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам;

- Соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог;

- Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан;

- Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности между Ветеринарной службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Комитетом продовольственной безопасности при Правительстве Республики Таджикистан;

- Меморандум между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики и Комитетом по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере обеспечения сейсмостойкости, развития энергоэффективных и зелёных технологий и градостроительства;

- Меморандум между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий;

- Программа сотрудничества между Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызкой Республики и Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан в сфере молодежной политики на 2025-2027 годы;

- Программа сотрудничества между Государственным агентством по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызкой Республики и Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан в сфере физической культуры и спорта на 2025-2027 годы;

- Соглашение об установлении побратимских связей между городом Бишкек Кыргызской Республики и городом Душанбе Республики Таджикистан;

- Программа сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между Чон-Алайским районом Ошской области Кыргызской Республики и Лахшским районом Республики Таджикистан на 2025-2027 годы;

- Программа сотрудничества между Ошской областью Кыргызской Республики и Горно-Бадахшанской автономной областью Республики Таджикистан в торгово-экономической и культурной сферах на 2025-2030 годы;

- Протокол между Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Кыргызстаном и Таджикистаном;

- Меморандум о сотрудничестве и обмене информации в области надзора в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма Министерством финансов Кыргызской Республики и Министерством финансов Республики Таджикистан;

- Меморандум о сотрудничестве между ГУ Кыргызэкспорт при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан.