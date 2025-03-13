В Москве 623 кыргызстанцам вернули 43,4 млн рублей невыплаченной зарплаты

Минтруд за год помог получить свыше 43 млн рублей невыплаченной зарплаты мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу, за прошлый год представительство ведомства в Москве помогло получить невыплаченную заработную плату 623 кыргызстанцам.

"Общая сумма выплат составила 43 453 400 рублей. Сотрудники представительства приняли участие в 47 судебных заседаниях и оказали содействие по защите законных прав 119 граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Москве", – сказал он. По его словам, за год было проконсультировано 11 256 граждан по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации. "Кроме того, при содействии представительства 3 931 гражданин КР получил полисы ОМС, проведена работа с 97 несовершеннолетними детьми, оставшимися без попечения родителей или оказавшимися в трудной жизненной ситуации, часть была репатриирована, часть дел на рассмотрении", – сказал он.