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Минтруда: В России кыргызстанцы должны соблюдать новые правила пребывания

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Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу напомнил на пресс-конференции, что с 1 января 2025 года в России установлены новые правила пребывания для иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

По его словам, иностранные граждане, не имеющие РВП, ВНЖ, трудовой или гражданско-правовой договор, а также въехавшие по служебным, туристическим, коммерческим, частным целям, или транзитом, смогут пребывать в России не более 90 суток в течение одного календарного года.

"Это означает, что иностранные граждане, которые пребывают в РФ без заключения трудового или гражданско-правового договора и осуществляли заезд или выезд каждые 3 месяца, впредь не смогут применять эту практику. Эти нормы не распространяются на граждан КР, которые пребывают в РФ на основании трудового или гражданско-правового договора, а также въехавшим для учебы", – пояснил он.

Он отметил, с 5 февраля 2025 года также вступили в силу временные меры, согласно которым вводится "режим высылки" иностранных граждан, пребывающих нелегально.

"Это означает, что иностранные граждане, которые находились на территории России без законных оснований и не выехали из страны либо не приобрели законные основания для пребывания или проживания будут внесены в Реестр контролируемых лиц.

В отношении внесенных в реестр будут применяться ограничительные меры: купля-продажа недвижимости или транспорта, использование автомобиля, заключение брака, открытие банковского счета, денежные переводы более 30 тысяч рублей в месяц", – сказал замминистра.

Представитель Минтруда рассказал, что в случае попадания в реестр нужно своевременно информировать территориальный орган МВД России о своем местонахождении (в том числе путем направления фото с отметкой о геолокации), а также о:

• возникновении обстоятельств, препятствующих своевременному самостоятельному выезду из Российской Федерации;

• смене места пребывания без разрешения территориального органа МВД России в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы;

• дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации.

В случае неоднократного (два и более раза) неисполнения установленных обязанностей в отношении контролируемого лица применяются решения о депортации и о помещении в специальное учреждение.


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URL: https://www.vb.kg/443880
Теги:
Минтруда, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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