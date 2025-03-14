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Кыргызстан и Таджикистан планируют организовать взаимные пресс-туры

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- Назгуль Абдыразакова
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Руководитель пресс-службы президента Кыргызстана Аскат Алагозов сообщил на своей странице в соцсети о встрече с руководителем пресс-службы президента Таджикистана Заробиддином Косими.

Стороны отметили важную роль СМИ и культурных связей в укреплении добрососедских отношений, сближении народов и возрождении духа единства. Они обменялись идеями и инициативами для дальнейшего развития сотрудничества в этом направлении.

Кроме того, было подчеркнуто значение совместных усилий по организации взаимных пресс-туров, что позволит усилить информационное взаимодействие между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/443900
Теги:
СМИ, Таджикистан, сотрудничество, Кыргызстан, журналисты
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