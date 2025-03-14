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КР и РФ обсудили внедрение GigaChat и GigaDoc в медицинскую сферу

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялась встреча заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова с заместителем председателя Правления АО "Сбербанк" Ольгой Голодец. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили сотрудничество в здравоохранении, образовании и цифровых проектах. Особое внимание уделили внедрению передовых медицинских технологий, включая дистанционный мониторинг пациентов, интеллектуальный медицинский помощник GigaChat и систему диагностики GigaDoc.

В сфере образования были согласованы вопросы предстоящего открытия в Бишкеке инновационной "Школы 21" и внедрение цифровых помощников в учебный процесс.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и развитии цифровых решений в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/443903
Теги:
образование, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, медицина, Кабинет министров, Эдиль Байсалов
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