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В МИД КР представили документ по экономической дипломатии

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках сотрудничества между Министерством иностранных дел и Программным офисом ОБСЕ в городе Бишкек состоялась презентация практического документа по продвижению экономической дипломатии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, документ предназначен для сотрудников МИД, командированных в дипломатические представительства, консульские учреждения, а также торговые представительства КР за рубежом.

Основная цель документа - обзор задач, а также практическое наполнение деятельности дипломатов по продвижению интересов Кыргызской Республики на экономическом треке.


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URL: https://www.vb.kg/443907
Теги:
МИД, ОБСЕ, сотрудничество, Кыргызстан
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