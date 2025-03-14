В МИД КР представили документ по экономической дипломатии

В рамках сотрудничества между Министерством иностранных дел и Программным офисом ОБСЕ в городе Бишкек состоялась презентация практического документа по продвижению экономической дипломатии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, документ предназначен для сотрудников МИД, командированных в дипломатические представительства, консульские учреждения, а также торговые представительства КР за рубежом.

Основная цель документа - обзор задач, а также практическое наполнение деятельности дипломатов по продвижению интересов Кыргызской Республики на экономическом треке.