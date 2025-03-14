В Минтруда КР рассказали о порядке и условиях усыновления

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики напоминает, что усыновление является важным механизмом защиты прав и законных интересов детей, лишенных родительской заботы и находящихся в сложных жизненных условиях.

По данным ведомства, усыновление допускается исключительно как подходящий способ защиты прав детей и процедура требует внимательного и всестороннего подхода.

Заявление о желании усыновить ребенка подается усыновителем в орган опеки по месту жительства. Для этого необходимо предоставить следующий перечень документов:

1. Копия паспорта заявителя.

2. Свидетельство о браке.

3. Справка с места работы, с указанием должности и заработной платы.

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя.

5. Характеристика с места работы или с места жительства.

6. Документ о праве собственности на жилое помещение.

7. Справка об отсутствии судимости.

После сбора всех документов сотрудник отдела опеки проводит акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя и составляет заключение о возможности быть усыновителем. Окончательное решение об усыновлении принимается районным судом, который рассматривает все аспекты дела.

Особое внимание следует обратить на следующие ключевые моменты:

• Возраст усыновителя не должен превышать 60 лет.

• Процесс усыновления ребенка является конфиденциальным и защищен законом как личная тайна.

Источник: Кабар