В Минтруда КР рассказали о порядке и условиях усыновления

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики напоминает, что усыновление является важным механизмом защиты прав и законных интересов детей, лишенных родительской заботы и находящихся в сложных жизненных условиях.
По данным ведомства, усыновление допускается исключительно как подходящий способ защиты прав детей и процедура требует внимательного и всестороннего подхода.
Заявление о желании усыновить ребенка подается усыновителем в орган опеки по месту жительства. Для этого необходимо предоставить следующий перечень документов:
1. Копия паспорта заявителя.
2. Свидетельство о браке.
3. Справка с места работы, с указанием должности и заработной платы.
4. Медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя.
5. Характеристика с места работы или с места жительства.
6. Документ о праве собственности на жилое помещение.
7. Справка об отсутствии судимости.
После сбора всех документов сотрудник отдела опеки проводит акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя и составляет заключение о возможности быть усыновителем. Окончательное решение об усыновлении принимается районным судом, который рассматривает все аспекты дела.
Особое внимание следует обратить на следующие ключевые моменты:
• Возраст усыновителя не должен превышать 60 лет.
• Процесс усыновления ребенка является конфиденциальным и защищен законом как личная тайна.
Источник: Кабар