ГКНБ задержал группу, передававшую аккаунты мошенникам

Пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся передачей мобильных мессенджер-аккаунтов международным мошенникам, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, группа, состоящая из трех подростков 2003, 2004 и 2006 годов рождения, массово активировала аккаунты WhatsApp и Telegram с использованием сим-карт местных сотовых операторов. Эти аккаунты передавались так называемым "скамерам" для проведения фишинговых манипуляций с целью обмана граждан и завладения их деньгами.

В результате операции было активировано и передано около тысячи аккаунтов. Мошенники, находясь за пределами Кыргызстана, использовали полученные аккаунты для связи с гражданами и представления себя сотрудниками правоохранительных органов или госучреждений. С помощью психологического давления они заставляли пострадавших переводить деньги или продавать имущество.

ГКНБ предупреждает о недопустимости передачи либо продажи аккаунтов мобильных мессенджеров, в том числе через мобильные приложения и интернет платформы посторонним лицам. В отдельных случаях данные действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошенничестве и иных преступлениях за что предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы.

ГКНБ просит всех пострадавших лиц незамедлительно обращаться по номерам телефона 0312 66 04 75, 0312 62 65 04.