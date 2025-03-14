Весной аллергики могут бесплатно пройти обследование у семейного врача

С приходом весны многие люди сталкиваются с обострением аллергии, вызванной цветением растений, пылью и другими раздражителями. В связи с этим, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам о возможности получить бесплатную консультацию у семейного врача в рамках программы государственных гарантий.

Профессиональный врач проведет первичный осмотр, оценит симптомы и, при необходимости, направит на бесплатные лабораторные исследования для точной диагностики.

Как получить бесплатную медицинскую помощь?

1. Проверьте статус застрахованности на сайте ФОМС или через мобильное приложение.

2. В случае отсутствия медицинской страховки приобретите полис ОМС через мобильные приложения, платежные терминалы или банки.

3. Пройдите регистрацию в Центре семейной медицины (ЦСМ) с ID картой.

4. Обратитесь к семейному врачу для консультации. При необходимости получите направление на бесплатные лабораторные исследования в ЦСМ.

Почему важно своевременно пройти обследование?

- Аллергия может вызвать серьезные осложнения, такие как бронхиальная астма или анафилактические реакции.

- Только врач сможет точно диагностировать и назначить эффективное лечение.

- Самолечение может усугубить симптомы и привести к более серьезным последствиям.

Дополнительную информацию можно получить по круглосуточной горячей линии ФОМС - 113 (звонки бесплатные).