Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 94.12 - 95.12

Весной аллергики могут бесплатно пройти обследование у семейного врача

225  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С приходом весны многие люди сталкиваются с обострением аллергии, вызванной цветением растений, пылью и другими раздражителями. В связи с этим, Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам о возможности получить бесплатную консультацию у семейного врача в рамках программы государственных гарантий.

Профессиональный врач проведет первичный осмотр, оценит симптомы и, при необходимости, направит на бесплатные лабораторные исследования для точной диагностики.

Как получить бесплатную медицинскую помощь?

1. Проверьте статус застрахованности на сайте ФОМС или через мобильное приложение.

2. В случае отсутствия медицинской страховки приобретите полис ОМС через мобильные приложения, платежные терминалы или банки.

3. Пройдите регистрацию в Центре семейной медицины (ЦСМ) с ID картой.

4. Обратитесь к семейному врачу для консультации. При необходимости получите направление на бесплатные лабораторные исследования в ЦСМ.

Почему важно своевременно пройти обследование?

- Аллергия может вызвать серьезные осложнения, такие как бронхиальная астма или анафилактические реакции.

- Только врач сможет точно диагностировать и назначить эффективное лечение.

- Самолечение может усугубить симптомы и привести к более серьезным последствиям.

Дополнительную информацию можно получить по круглосуточной горячей линии ФОМС - 113 (звонки бесплатные).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443915
Теги:
ФОМС, Кыргызстан, здоровье, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  