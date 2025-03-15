ITIA дисквалифицировало двух теннисистов за коррупцию и допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) наложило серьезные санкции на нескольких профессиональных теннисистов за нарушение антикоррупционных и антидопинговых правил, что подчеркивает продолжающуюся борьбу спорта за честную игру.

Скандал с договорными матчами

В рамках борьбы с договорными матчами ITIA вынесло санкции двум южноамериканским игрокам, связанным с бельгийским коррупционным синдикатом.

Алехандро Мендоса Креспо (Боливия) получил пожизненную дисквалификацию и штраф в размере €231 942 после того, как был признан виновным в 20 нарушениях, связанных с договорными матчами.

Хорхе Панте Эррерос (Перу) получил трехлетнюю дисквалификацию и штраф в размере €9 200 за участие в четырех нарушениях в рамках той же схемы.

Эти случаи являются частью более широкого расследования, которое привело к дисквалификации 25 игроков и официальных лиц, связанных с этим синдикатом.

Допинговый скандал

Что касается допинга, первая ракетка мира Ига Швёнтек получила месячную дисквалификацию после положительного теста на триметазидин (TMZ) в августе 2024 года. ITIA определило, что нарушение было непреднамеренным, так как вещество попало в организм из-за загрязнения препарата, который спортсменка принимала от бессонницы и смены часовых поясов.

Случай Швёнтек вызвал дискуссии о справедливости допинговых санкций, поскольку некоторые критики считают, что игроки с высоким рейтингом могут получать более мягкие наказания, чем спортсмены с низкими позициями в рейтинге.