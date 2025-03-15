Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 94.57 - 95.57

ITIA дисквалифицировало двух теннисистов за коррупцию и допинг

211  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) наложило серьезные санкции на нескольких профессиональных теннисистов за нарушение антикоррупционных и антидопинговых правил, что подчеркивает продолжающуюся борьбу спорта за честную игру.

Скандал с договорными матчами

В рамках борьбы с договорными матчами ITIA вынесло санкции двум южноамериканским игрокам, связанным с бельгийским коррупционным синдикатом.

Алехандро Мендоса Креспо (Боливия) получил пожизненную дисквалификацию и штраф в размере €231 942 после того, как был признан виновным в 20 нарушениях, связанных с договорными матчами.

Хорхе Панте Эррерос (Перу) получил трехлетнюю дисквалификацию и штраф в размере €9 200 за участие в четырех нарушениях в рамках той же схемы.

Эти случаи являются частью более широкого расследования, которое привело к дисквалификации 25 игроков и официальных лиц, связанных с этим синдикатом.

Допинговый скандал

Что касается допинга, первая ракетка мира Ига Швёнтек получила месячную дисквалификацию после положительного теста на триметазидин (TMZ) в августе 2024 года. ITIA определило, что нарушение было непреднамеренным, так как вещество попало в организм из-за загрязнения препарата, который спортсменка принимала от бессонницы и смены часовых поясов.

Случай Швёнтек вызвал дискуссии о справедливости допинговых санкций, поскольку некоторые критики считают, что игроки с высоким рейтингом могут получать более мягкие наказания, чем спортсмены с низкими позициями в рейтинге.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443922
Теги:
теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  