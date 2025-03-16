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Посол Индии: Холи и Нооруз символизируют всеобщую радость, братство и весну

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- Нина Ничипорова
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В честь двух весенних, ярких праздников - Холи и Нооруз посольство Индии устроило концерт индийской музыки и танцев для многочисленных друзей из Кыргызстана, представителей дипкорпуса, международных организаций, индийской диаспоры

- Во время праздника Холи на моей родине люди бросают друг в друга краску, танцуют, веселятся, готовят и раздаривают угощения, радуясь приходу весны, - сказал в интервью vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендера Сингх Ядава перед началом концерта. – В вашей стране через несколько дней отметят Нооруз – один из самых любимых и светлых праздников, который тоже символизирует всеобщую радость, братство и приход календарной весны. Поэтому мы решили встретить эти два праздника вместе с кыргызскими друзьями.

Наши народы объединяют древние корни, связанные с историей, традициями и влиянием культур двух стран. Исторически Индия имела тесные контакты с Центральной Азией, в том числе с Кыргызстаном, через Великий Шелковый путь. Эта торговая связь повлияла на политику, религию, культуру, развитие ремёсел и торговлю. Нынешние отношения между Кыргызстаном и Индией развиваются на основе взаимного доверия и дружбы, как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Наши страны готовы и дальше углублять двустороннее стратегическое партнерство во всех сферах, - отметил Бирендера Сингх Ядава.

Как известно, праздник Холи олицетворяет победу добра над злом. Считается, что в это время люди забывают о своих разногласиях и собираются вместе, чтобы отметить торжество. В основе праздника - легенда о любви индуистских божеств Радхи и Кришны. Именно их игры с цветами впоследствии стали символом красочного праздника, в основе которого взаимопонимание между людьми. В преддверии 14 марта широко практикуется обычай разведения костров - Холика Дахан, который символизирует весеннее очищение, победу добра над злом.

Прибегать к ритуалу с разбрасыванием цветного порошка - гулаала - друг в друга и обливанием водой, который считается символом Холи, конечно, не стали. Но по национальной традиции, связанной с приветствием гостей и божеств в своем доме, с победой добра над злом, посол с супругой и гости зажгли лампу, огоньки которой на протяжении всего вечера поддерживали праздничное веселье.

Оно удалось на славу. В большом зале Исторического музея не было ни одного скучного лица. Да и не могло быть, потому что индийские танцы, музыка дарят энергию, создают настроение, и зрители неизбежно начинают улыбаться и громко аплодировать после каждого вступления. Так было и на этот раз, тем более выступали перед зрителями профессиональные исполнители индийских танцев.

Посольство Индии и Совет по культурным связям при правительстве Индии организовали грандиозный праздничный концерт, пригласив известных исполнителей индийских танцев из Центра классических индийских танцев и йоги в Алматы.

- Мы исполним как индийские классические, так и народные танцы разных штатов Индии. Уникальность этой концертной программы в том, что мы покажем древний индийский танец, которому две тысячи лет, - сказала перед началом концерта в интервью vb.kg руководитель центра Акмарал Кайназарова, которая занимается индийскими танцами уже 27 лет и считается одной из лучших танцовщиц в Азии.

– Чтобы стать профессиональным исполнителем индийского классического танца, нужно оттачивать мастерство годами. Существует множество рекомендаций, требований и четких указаний не только о том, как выполнить движение, но и какими должны быть положения и движения глаз, бровей, головы, шеи, пальцев рук, положения стоп и т. д. Сегодня вы увидите все это на сцене в нашем исполнении. Вообще все движения в индийских танцах наполнены глубоким смыслом, они, я бы сказала, - своего рода язык общения. Тысячи жестов позволяют передать мысли и чувства, рассказать некую историю через это древнее искусство, соединяющее в себе театральное мастерство, богатую танцевальную лексику и, конечно, музыку, - пояснила заслуженный деятель Казахстана Акмарал Кайназарова.

Зал восторженно принимал каждый танец. И, судя по тому, что многие зрители после концерта подходили к послу Индии и благодарили его и сотрудников посольства за такой праздничный весенний подарок, эта встреча с Индией оставила самые хорошие впечатления.


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URL: https://www.vb.kg/443936
Теги:
Индия, музыка, Нооруз, праздник, танцы, исторический музей
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