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Трамп ликвидировал федеральное агентство, которое руководит "Радио Свобода"

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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 марта, подписал указ, нацеленный на масштабные сокращения в семи независимых федеральных агентствах при правительстве США. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Этим указом, как и многими другими шагами в рамках масштабной кампании по сокращению штата правительства, Трамп, вероятно, "проверяет границы" своих президентских полномочий, отмечает The New York Times.

Трамп поручил руководителям агентств "сократить исполнение должностных обязанностей и количество соответствующего персонала до минимума", а также ликвидировать те функции агенств, которые "не предусмотрены законом".

В указе упоминается, в частности, независимое Агентство США по глобальным медиа, финансирующее такие СМИ, как "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Радио Свободная Азия". Основная задача агентства, как указано на его сайте, состоит в том, чтобы "информировать, вовлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии".

В числе других агентств, ставших целью указа Трампа, - Межведомственный совет США по проблемам бездомности (USICH), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Институт музейных и библиотечных услуг (IMLS), являющийся главным источником федерального финансирования музеев и библиотек в США.

Трамп: Критикующие меня СМИ должны стать вне закона

В тот же день, 14 марта, Дональд Трамп резко высказался против критически настроенных к нему СМИ. Выступая в министерстве юстиции США, глава Белого дома обвинил телеканалы CNN и MSNBC в том, что они освещают его деятельность "на 97,6% в негативном ключе", и добавил: "Этому нужно положить конец, это должно быть незаконным", передает агентство AFP.

Президент США также назвал критикующие его СМИ "политическими инструментами Демократической партии" и обвинил их в коррумпированности.

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/443937
Теги:
СМИ, США, Дональд Трамп
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