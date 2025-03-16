NYT: США ужесточат условия въезда для граждан 43 стран

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ужесточить правила въезда в страну для граждан 43 государств, в том числе России и Беларуси, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как передает РБК, издание показало таблицу с тремя категориями государств – "красной", "оранжевой" и желтой". Гражданам стран из первой въезд будет полностью запрещен, их предполагаемый перечень NYT называла и ранее.

Въезд в США может быть запрещен гражданам 11 стран – Афганистана, Бутана, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

К "оранжевой" категории, предположительно, будут отнесены Россия и Белоруссия. Их гражданам, а также обладателям паспортов Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне, Южного Судана и Туркмении могут ограничить выдачу виз.

Въезд может быть разрешен "состоятельным деловым путешественникам" из этих стран, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам, пишет NYT.

Странам из "желтой" категории планируется дать 60 дней на устранение факторов, вызывающих "беспокойство" США, в противном случае каждая из них может попасть либо в категорию полного запрета, либо резкого ограничения выдачи виз. К категории отнесены 22 государства, в том числе Зимбабве, Чад, Сент-Китс и Невис, Вануату и другие.

Среди факторов, вызывающих недовольство Вашингтона, NYT ранее называла отказ предоставить американской стороне данные о въезжающих, неадекватные меры безопасности при выдаче паспортов или продажу гражданства людям из государств, на которые распространяется запрет на въезд.

Газета напомнила, что в день инаугурации, 20 января, Трамп подписал указ, которым поручил выявить страны, "в отношении которых информация о проверке настолько недостаточна, что требует частичного или полного приостановления въезда граждан из этих стран". Президент отвел на подготовку отчета 60 дней.

Республиканец и ранее вводил запрет на въезд в США для граждан некоторых стран во время своего первого срока (2017-2021), однако ограничения отменил его преемник Джо Байден.

Источник: ASIA-Plus