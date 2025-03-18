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Как повлияет перемирие между РФ и Украиной на банки ЦА

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- Светлана Лаптева
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Возможное прекращение огня между Россией и Украиной не окажет немедленного влияния на банки Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Грузии, считают аналитики S&P Global Ratings.

Эксперты прогнозируют, что в случае перемирия массового оттока депозитов из банков Центральной Азии и Кавказа не произойдет. Они отмечают, что приток средств от нерезидентов, в основном из России, уже снизился после пиковых значений 2022–2023 годов.

"Мы считаем маловероятным немедленный и значительный отток мигрантов, инвестиций и капитала из Центральной Азии и Кавказа после потенциального прекращения огня. Это должно ограничить экономическую волатильность", - подчеркивается в комментарии S&P.

При этом объемы денежных переводов, когда закончится война в Украине, по прогнозам агентства, сократятся. В 2022 году их резкий рост улучшил баланс текущего счета платежного баланса в среднем на 6,5 п. п. в Узбекистане, Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане и Таджикистане. Однако в 2023 году влияние практически исчезло из-за ужесточения требований комплаенса и перенаправления российских средств в другие страны.

В 2024 году объем переводов снова значительно вырос, особенно в Узбекистане и Армении, но ожидается его постепенное снижение. При этом для домохозяйств в этих странах переводы мигрантов (в основном из России) останутся важным источником дохода.

Кроме того, отмечают в S&P, следует ожидать замедления реального ВВП в странах Центральной Азии и Кавказа по сравнению с 2022–2024 годами, так как временный всплеск торговли, денежных переводов и притока капитала из России стабилизируется.

Источник: kursiv.media


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URL: https://www.vb.kg/443976
Теги:
Россия, Украина
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