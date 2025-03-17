Граждане могут получить пенсионные услуги в ЦОНах Бишкека и Оша

Окошки Социального фонда Кыргызстана (Соцфонд) в Центрах обслуживания населения (ЦОН) городов Бишкек и Ош продолжают успешно работать, предоставляя гражданам широкий спектр услуг по пенсионному обеспечению.

Адреса ЦОНов:

ЦОНы города Бишкек:

ЦОН-1: 12 мкр., ул. Нуркамал Жетикашакаевой 29

ЦОН-2: ул. Чолпон-Атинская 2

ЦОН-3: бул. Молодой Гвардии 4

ЦОН-4: пр. Жибек-Жолу 381

ЦОН города Ош: ул. Касымбекова 8 г/1

Доступные услуги:

- Назначение пенсии

- Перерасчет пенсий

- Получение справки о размере пенсии

- Получение выписки с личного страхового счета

- Продление выплаты пенсии

- Получение ритуального средства на погребение

- Смена канала выплаты пенсий

- Заявление на получение накопительной части пенсии

- Выдача пенсионного удостоверения

График работы: с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30.