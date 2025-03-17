Граждане могут получить пенсионные услуги в ЦОНах Бишкека и Оша

Окошки Социального фонда Кыргызстана (Соцфонд) в Центрах обслуживания населения (ЦОН) городов Бишкек и Ош продолжают успешно работать, предоставляя гражданам широкий спектр услуг по пенсионному обеспечению.
Адреса ЦОНов:
ЦОНы города Бишкек:
ЦОН-1: 12 мкр., ул. Нуркамал Жетикашакаевой 29
ЦОН-2: ул. Чолпон-Атинская 2
ЦОН-3: бул. Молодой Гвардии 4
ЦОН-4: пр. Жибек-Жолу 381
ЦОН города Ош: ул. Касымбекова 8 г/1
Доступные услуги:
- Назначение пенсии
- Перерасчет пенсий
- Получение справки о размере пенсии
- Получение выписки с личного страхового счета
- Продление выплаты пенсии
- Получение ритуального средства на погребение
- Смена канала выплаты пенсий
- Заявление на получение накопительной части пенсии
- Выдача пенсионного удостоверения
График работы: с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30.