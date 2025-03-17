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В ЖК рассмотрели законопроект о СМИ и меры по безопасности детей

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- Соня Ким
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Комитет по социальной политике сегодня, 17 марта, рассмотрел и одобрил проект закона "О средствах массовой информации" в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.

Информацию о законопроекте представил заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев.

Законопроект направлен на реализацию установленного и гарантированного Конституцией Кыргызской Республики права каждого на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати, получение и распространение информации, на обеспечение информационной безопасности и регулирование общественных отношений, связанные с этими правами, а также совершенствование законодательства в сфере массовой информации, которое будет способствовать созданию независимых, ответственных и конкурентоспособных средств массовой информации.

Кроме этого, члены комитета заслушали информацию об исполнении постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 30 мая 2024 года № 2127-VII "О безопасности жизнедеятельности детей". Информацию представила заместитель министра образования и науки Надира Жусупбекова. "Во исполнение решения в школах введен предмет "Я и мир". Кроме того, во время занятий педагоги рассказывают и обучают детей соблюдению правил дорожного движения, пожарной безопасности и другим вопросам, связанным с безопасностью их жизнедеятельности", - сказала она. После этого о ходе реализации указанного постановления рассказали и представители других отраслевых министерств.


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URL: https://www.vb.kg/444002
Теги:
СМИ, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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