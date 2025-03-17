Посол обсудил с руководством московских аэропортов пропуск граждан КР

При содействии Министерства иностранных дел Российской Федерации чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев посетил международные аэропорты города Москвы "Шереметьево" и "Домодедово" для осмотра помещений, предназначенных для пребывания граждан на период проведения дополнительных проверочных процедур, а также содержания лиц, ожидающих отправку на Родину в связи с запретом на въезд на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе посещения аэропорта "Домодедово" дополнительные проверочные мероприятия проводились в отношении пяти граждан Кыргызской Республики, а также двое граждан ожидали обратный рейс для вылета на Родину в связи с отказом во въезде на территорию России. С указанными гражданами посол К.Боконтаев провел беседу по разъяснению действующих усиленных мер безопасности при пересечении государственной границы России, а также ознакомился с основаниями отказа им во въезде. В аэропорту "Шереметьево" на момент посещения отсутствовали граждане Кыргызской Республики, в отношении которых проводились дополнительные проверочные мероприятия.

Со своей стороны, кыргызстанский посол обратился к руководству аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", а также к представителям компетентных органов Российской Федерации с просьбой учитывать членство Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе при проведении дополнительных проверочных мероприятий и принятии решений о пропуске или отказе в пропуске через государственную границу ее граждан.

Также Боконтаев обратил внимание на необходимость четкого выполнения авиакомпаниями своих обязательств по скорейшей доставке на Родину граждан, которым было отказано во въезде в Российскую Федерацию.