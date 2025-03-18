Сотрудников медиасети "Голос Америки" начали увольнять

Сотрудники медиасети "Голос Америки" начали получать официальные уведомления об увольнении. На их сообщения об этом в соцсетях обратило внимание издание "Агентство".

"Я больше не в административном отпуске. Я официально уволена с 31 марта. В субботу утром нас отправили в отпуск, вечером в воскресенье уволили. Новый стиль!" - сообщила журналистка Ксения Туркова.

Об увольнении также рассказал корреспондент русской службы "Голоса Америки" в Белом доме Михаил Комадовский. По его словам, он получил электронное письмо с уведомлением о том, что контракт с ним будет расторгнут с 31 марта.

Катарская телекомпания Al Jazeera утверждает, что получила письмо, которое разослали сотрудникам "Голоса Америки" из Агентства США по глобальным медиа (USAGM). В нем от сотрудников медиасети потребовали "немедленно прекратить всю работу", им также закрыли доступ ко всем зданиям и системам USAGM.

Президент США Дональд Трамп распорядился провести масштабные сокращения сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них - Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) и "Голос Америки". Белый дом обвинил "Голос Америки" в распространении "радикальной пропаганды".

После указа Трампа "Голос Америки" приостановил работу. "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" официально о приостановке работы не объявляла. По данным "Агентства", в RFE/RL сообщили сотрудникам, что будет обжаловать решение, и пообещали выплатить зарплаты за март.

Ожидается, что ситуация вокруг финансирования RFE/RL будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая проходит в Брюсселе 17 марта.

Источник: Медуза