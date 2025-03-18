Исторический момент: В Бишкеке заложили крупнейший городской комплекс!

Бишкек, Кыргызстан – 15 марта 2025 года. Спустя всего четыре месяца после получения инвестиционного сертификата компания RCA Living Company официально заложила фундамент Royal Central Park – первого и крупнейшего многофункционального мегаполиса в Бишкеке.
На церемонии присутствовали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, послы различных стран, а также сотни партнеров, ведущих экспертов рынка недвижимости и инвесторов.
Royal Central Park – это 53,5 гектара передовой городской инфраструктуры, объединяющей современные технологии, комфортную среду и высокий уровень жизни. Проект призван изменить облик столицы, предложив жителям экосистему нового поколения с торговыми, образовательными, медицинскими и развлекательными пространствами в шаговой доступности.
Создавая новые стандарты для региона, комплекс станет не просто жилым районом, а символом современного Бишкека и центром притяжения для бизнеса и инвесторов.
Royal Central Park не только открывает новые горизонты на рынке недвижимости, но и делает ставку на экологичное развитие: более 51% территории займут парки, озелененные улицы и крупнейшее искусственное озеро города.
Проект станет ключевой инвестиционной точкой региона, привлекая капитал из Казахстана, Узбекистана, России, Монголии и других стран.
Торжественный момент: Президент Садыр Жапаров заложил капсулу времени, символизируя стремление страны к процветанию и развитию.
Город будущего начинается с заботы о природе: на церемонии были высажены деревья, символизирующие приверженность проекта принципам устойчивого развития и гармонии с окружающей средой.
Формируя будущее Бишкека: RCA Living, Nikken Sekkei и Delta создают Royal Central Park – передовой городской район, который станет новым ориентиром комфорта, технологий и экологии, укрепляя статус столицы на карте Центральной Азии.
Мини-город с глобальными возможностями: на 53,5 га разместятся 24 000 апартаментов, 100 000 м² коммерческих площадей, 25 000 парковочных мест и высочайшая торгово-офисная башня в Бишкеке.
Центр притяжения инвестиций: сотни бизнесменов и экспертов рынка недвижимости собрались на мероприятии, подтверждая высокий интерес к проекту.
Новый символ Кыргызстана: Royal Central Park воплотит в себе стиль, комфорт и передовые технологии, создавая уникальную городскую среду.
Прорыв на рынке недвижимости Бишкека: проект привлечет международных инвесторов и станет точкой роста экономики.
Динамика и уверенность - твердая приверженность инвестора: всего за четыре месяца после получения разрешения проект вышел в стадию активного строительства, демонстрируя мощный потенциал RCA Living.
Горячая линия: +996 707 888 866
Веб-сайт: royalcentralpark.kg
Адрес:Кыргызстан, Бишкек, Проспект Чуй,158