Исторический момент: В Бишкеке заложили крупнейший городской комплекс!

Бишкек, Кыргызстан – 15 марта 2025 года. Спустя всего четыре месяца после получения инвестиционного сертификата компания RCA Living Company официально заложила фундамент Royal Central Park – первого и крупнейшего многофункционального мегаполиса в Бишкеке.

На церемонии присутствовали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, послы различных стран, а также сотни партнеров, ведущих экспертов рынка недвижимости и инвесторов.

Новый масштаб жизни в Бишкеке

Royal Central Park – это 53,5 гектара передовой городской инфраструктуры, объединяющей современные технологии, комфортную среду и высокий уровень жизни. Проект призван изменить облик столицы, предложив жителям экосистему нового поколения с торговыми, образовательными, медицинскими и развлекательными пространствами в шаговой доступности.

Создавая новые стандарты для региона, комплекс станет не просто жилым районом, а символом современного Бишкека и центром притяжения для бизнеса и инвесторов.

Инвестиции, экология и инновации

Royal Central Park не только открывает новые горизонты на рынке недвижимости, но и делает ставку на экологичное развитие: более 51% территории займут парки, озелененные улицы и крупнейшее искусственное озеро города.

Проект станет ключевой инвестиционной точкой региона, привлекая капитал из Казахстана, Узбекистана, России, Монголии и других стран.

Ключевые фотомоменты с церемонии закладки фундамента

Торжественный момент: Президент Садыр Жапаров заложил капсулу времени, символизируя стремление страны к процветанию и развитию.

Город будущего начинается с заботы о природе: на церемонии были высажены деревья, символизирующие приверженность проекта принципам устойчивого развития и гармонии с окружающей средой.

Формируя будущее Бишкека: RCA Living, Nikken Sekkei и Delta создают Royal Central Park – передовой городской район, который станет новым ориентиром комфорта, технологий и экологии, укрепляя статус столицы на карте Центральной Азии.

Мини-город с глобальными возможностями: на 53,5 га разместятся 24 000 апартаментов, 100 000 м² коммерческих площадей, 25 000 парковочных мест и высочайшая торгово-офисная башня в Бишкеке.

Центр притяжения инвестиций: сотни бизнесменов и экспертов рынка недвижимости собрались на мероприятии, подтверждая высокий интерес к проекту.

Новый символ Кыргызстана: Royal Central Park воплотит в себе стиль, комфорт и передовые технологии, создавая уникальную городскую среду.

Прорыв на рынке недвижимости Бишкека: проект привлечет международных инвесторов и станет точкой роста экономики.

Динамика и уверенность - твердая приверженность инвестора: всего за четыре месяца после получения разрешения проект вышел в стадию активного строительства, демонстрируя мощный потенциал RCA Living.

Масштаб проекта

Общая площадь: 53,5 га Озеленение и водная поверхность: 27,2 га (более 51%) Центральный парк: 11 га Самое большое озеро Бишкека 24 000 роскошных апартаментов Международный торговый центр: 45 000 м², коммерческие площади – более 100 000 м² 25 000 парковочных мест 55-этажная торгово-офисная башня – новый архитектурный символ столицы

Контакты

Горячая линия: +996 707 888 866

Веб-сайт: royalcentralpark.kg

Адрес:Кыргызстан, Бишкек, Проспект Чуй,158

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