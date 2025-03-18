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С начала года фермерам Кыргызстана передано в лизинг 188 единиц техники

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- Светлана Лаптева
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В настоящее время через лизинговые проекты, реализуемые при государственной поддержке сельским товаропроизводителям Кыргызстана выданы 7073 единиц техники на сумму 18,38 млрд. сомов, в том числе в 2025 году 188 единиц техники на сумму 886,1 млн. сомов.

Через банки сельским товаропроизводителям в лизинг на льготных условиях реализуются все виды сельскохозяйственной техники, оборудование для перерабатывающей промышленности в лизинг сроком на 7 лет под 6% годовых..

Отметим, что в последние годы Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проводится ряд мероприятий по пополнению, обновлению и оснащению сельскохозяйственной техникой машинно-тракторного парка сельских товаропроизводителей.

В целях своевременного и качественного оказания механизированных услуг фермерам, создания благоприятных условий для развития лизинга, с 2011 года по инициативе министерства при поддержке Кабинета Министров Кыргызской Республики через открытые акционерные общества "Айыл Банк" и "Элдик Банк" реализуется 7 лизинговых проектов по передаче в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования


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URL: https://www.vb.kg/444013
Теги:
лизинг, Кыргызстан, фермеры
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