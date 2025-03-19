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Против вредителей и сорных растений важно применять "умную" химию

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- Светлана Лаптева
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Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики информирует:

Весенне-летний период – время повышенного внимания к защите растений!

С наступлением весны и лета сельскохозяйственные культуры подвергаются воздействию различных вредителей, болезней и сорных растений.

Если своевременно не принять меры, это может привести к значительному снижению объема и качества урожая.

Основные меры по защите растений:

Против вредителей – применение инсектицидов

Против болезней – применение фунгицидов

Против сорных растений – применение гербицидов

Важно: Правильное применение пестицидов способствует увеличению урожайности и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Перед использованием каждого препарата обязательно проконсультируйтесь со специалистами!

Для получения консультации по идентификации вредителей, болезней и сорняков, а также по выбору эффективных пестицидов обращайтесь к специалистам территориальных подразделений Департамента химизации, защиты и карантина растений.

Департамент химизации, защиты и карантина растений

Адрес: г. Бишкек, ул. Киевская, 96-Б

Телефон: 62-08-20

Контакты региональных управлений:

Чуй-Бишкек – г. Бишкек, ул. Маяковского, 60, Айткулов Т. 0558 533-855

Иссык-Кульская обл. – г. Каракол, ул. Кутманалиева, 118, Муканбетов М. 0550 750-323

Ошская обл. – г. Ош, ул. Исанова, 42, Ташматов К. 0778 121-812

Джалал-Абадская обл. – г. Джалал-Абад, ул. Нефтяников, 11, Садыков К. 0755 043-077

Нарынская обл. – г. Нарын, ул. Ленина, 101/16, Оторбаев К. 0778 716-199

Таласская обл. – г. Талас, ул. Огонбаева, 111-А/13, Усенов С. 0772 762-294

Баткенская обл. – г. Баткен, ул. Раззакова, 13/1, Акматов А. 0777 000-630


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