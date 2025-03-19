Джек Дрейпер нацелен на победу подряд, готовясь к Miami Open

Британская теннисная звезда Джек Дрейпер нацелился на победу на турнире Miami Open после своей недавней своей победы на Indian Wells Masters 1000. Дрейпер завоевал свой первый титул Masters 1000 в финале против датчанина Хольгера Руне, теперь занимает 7-е место мировом рейтинге ATP.

Дрейпер начнет свое выступление со второго раунда, где встретится либо с испанцем Роберто Баутистой Агутом, либо с чешским спортсменом Якубом Меншиком.

Турнир Miami Open 2025 станет для Дрейпера шансом добиться заветного "Солнечного дубля" - редкого достижения в теннисе, когда игрок выигрывает титулы на Indian Wells и Miami в одном сезоне. Последним игроком, которому это удалось, был Роджер Федерер в 2017 году.

После недавних успехов и повышения уверенности Дрейпер стал сильным претендентом на еще один престижный титул в своем растущем списке достижений. Болельщики с нетерпением ждут, сможет ли британец войти в историю, выиграв титулы подряд на двух турнирах Masters 1000.