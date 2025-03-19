Погода
$ 85.70 - 86.20
€ 93.57 - 94.57

Джек Дрейпер нацелен на победу подряд, готовясь к Miami Open

54  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британская теннисная звезда Джек Дрейпер нацелился на победу на турнире Miami Open после своей недавней своей победы на Indian Wells Masters 1000. Дрейпер завоевал свой первый титул Masters 1000 в финале против датчанина Хольгера Руне, теперь занимает 7-е место мировом рейтинге ATP.

Дрейпер начнет свое выступление со второго раунда, где встретится либо с испанцем Роберто Баутистой Агутом, либо с чешским спортсменом Якубом Меншиком.

Турнир Miami Open 2025 станет для Дрейпера шансом добиться заветного "Солнечного дубля" - редкого достижения в теннисе, когда игрок выигрывает титулы на Indian Wells и Miami в одном сезоне. Последним игроком, которому это удалось, был Роджер Федерер в 2017 году.

После недавних успехов и повышения уверенности Дрейпер стал сильным претендентом на еще один престижный титул в своем растущем списке достижений. Болельщики с нетерпением ждут, сможет ли британец войти в историю, выиграв титулы подряд на двух турнирах Masters 1000.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444023
Теги:
теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  