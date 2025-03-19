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Асель Байбагышева готовится стать первой кыргызстанкой на Эвересте

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- Назгуль Абдыразакова
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Член национальной сборной Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Асель Байбагышева готовится к своему историческому восхождению на Эверест. В интервью изданию vb.kg она поделилась деталями своей подготовки, рассказала о важности силы духа и выносливости, а также о том, что предстоит в предстоящем покорении самой высокой вершины мира.

Как идет ваша подготовка к восхождению, и что включает в себя ваш акклиматизационный процесс?

Подготовка идет полным ходом. Я активно тренируюсь, посещаю Ала-Арчу, поднимаюсь на пик Комсомолец и пик Учителя, ночую на вершине Рацека - это стандартный акклиматизационный процесс для альпинистов. Ала-Арча - это ближайшие горы, и они доступны для тренировок. В прошлом году у меня был проект по завершению проекта Ак-Илбирс, это восхождения на высоты от 3 до 7 тысяч метров на территории Кыргызстана. Я успешно в 2024 году поднялась на пик Победы и завершила этот проект. В этом году у меня новый вызов - восхождение на самую высокую гору мира.

Чем вы занимались до альпинизма, и как пришли в этот вид спорта?

Я по образованию экономист и работаю бухгалтером. Это моя основная деятельность, и все будние дни я провожу в офисе, закрываю баланс, считаю заработную плату, начисляю налоги. Спортом я занималась раньше, но не так активно. Это были катания на лыжах, велосипедные прогулки и прочее, но ничего такого серьезного. Альпинизм я начала 8 лет назад, и с тех пор он меня захватил полностью.

Готовы ли вы к испытаниям с кислородом на высоте, и как будете принимать решение об этом?

Я буду решать это по прибытии на место, в зависимости от ситуации и условий. Буду оценивать все на месте, так как каждое восхождение уникально и требует индивидуального подхода.

Какие, на ваш взгляд, качества и навыки необходимы, особенно женщинам, чтобы покорить вершину?

На мой взгляд, важен не только опыт и навыки, но и характер. Конечно, выносливость и физическая подготовка играют большую роль, но без силы воли, стойкости и внутреннего стержня такие вершины не покорить. Это требует особенной уверенности в себе, готовности преодолевать все трудности и двигаться вперед.

Какую роль в альпинизме играет сила духа, и как она влияет на успех?

Физическую подготовку можно наработать, но важную роль играет сила духа, внутреннее стремление. От этого, вероятно, и будет зависеть успех восхождения. У альпинистов есть такое пожелание: когда идешь на гору, должна быть и погода, и воля. Важно, чтобы хватило воли для достижения цели, несмотря на любые трудности.

С кем вы обычно поднимаетесь на вершины - с мужчинами, женщинами или это микс?

В моих восхождениях обычно участвуют миксовые команды, но в большинстве случаев я нахожусь в составе мужской команды. Чаще всего я - единственная женщина в группе, хотя были и исключения. Например, в первый раз на пик Ленина я поднялась в паре с гражданкой России, и мы вдвоем успешно дошли до вершины.

Сколько женщин будет в вашей команде на предстоящем восхождении, и сколько человек вообще составит команда?

На восхождениях на большие горы, как правило, нет фиксированных команд. Это индивидуальный зачет, и каждый альпинист идет со своим помощником. Однако несколько человек могут выходить одновременно с одного лагеря, и это будет своего рода сборная команда, которая может состоять из альпинистов со всего мира, представляющих разные страны.

Сколько вам было лет, когда вы совершили свое первое восхождение?

Я пришла в альпинизм в 45 лет, и это был мой первый шаг в этот увлекательный и сложный вид спорта.

Как долго вы готовились к восхождениям, и какие тренировки были для вас самыми важными?

Подготовка длилась все 8 лет. Это ежедневные тренировки, еженедельные выезды на горы и занятия, которые стали неотъемлемой частью моей жизни. Каждый день - это шаг к цели, и весь этот процесс стал важным для меня.

Что бы вы пожелали себе перед покорением вершины?

Как говорят альпинисты, важны и погода, и воля. Я надеюсь на стойкость и на то, что сила воли позволит мне преодолеть все препятствия и достичь намеченной цели.


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URL: https://www.vb.kg/444041
Теги:
альпинизм, спорт, Кыргызстан, женщины
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