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Кыргызстан и Узбекистан планируют расширить авиасообщение

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Торговое представительство при Министерстве экономики и коммерции в Узбекистане провело встречу с авиакомпанией "Aero Nomad Airlines" и ведущими туроператорами Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие состоялось на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, где были обсуждены возможности расширения авиационного сообщения между двумя странами.

На встрече генеральный директор "Aero Nomad Airlines" Тимур Аралбаев подробно представил возможности авиакомпании. Стороны обсудили планы по запуску новых авиамаршрутов и подчеркнули готовность способствовать развитию туристического потока между Кыргызстаном и Узбекистаном. Туроператоры, в свою очередь, выразили высокий интерес к инициативе, отметив значительный спрос со стороны туристов на новые удобные авиасообщения.


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URL: https://www.vb.kg/444046
Теги:
Минэкономики, Узбекистан, Кыргызстан, самолеты, новый авиарейс
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