Рефинансирование кредита: что это и как может помочь бизнесу в Казахстане

Чтобы предприниматель, живущий в Казахстане, мог развивать свой бизнес, ему необходимо регулярно вкладывать в него деньги. Потому многие оформляют для таких целей кредиты. А поскольку предвидеть все проблемы и трудности, с которыми может столкнуться бизнес, сложно, нередко возникают ситуации, где предприниматель не может вовремя погасить долг перед кредитором.

В таких случаях выходом становится рефинансирование кредита для бизнеса - инструмент для оптимизации долговых обязательств. Это финансовая услуга, предоставляемая компанией Solva (работает в Казахстане с 2016 года), которая помогает улучшить условия выплат и снизить нагрузку на бизнес.

Простыми словами: что такое рефинансирование кредита

Если говорить упрощенно, это финансовая услуга, предусматривающая оформление нового кредита, чтобы погасить тот, который все еще остается активным. Это удобный и быстрый способ справиться с трудностями и остаться на плаву.

Получение такой услуги онлайн в МФО Solva не требует много времени (решение принимается в течение 30 минут), а пакет документов, которые нужно предоставить, минимальный.

Какие преимущества бизнесу дает рефинансирование кредита

Получение нового кредита для погашения предыдущего может стать важным стратегическим решением для развития бизнеса. Преимуществ у такой финансовой услуги несколько:

возможность объединить несколько кредитов в один, чтобы погашать не каждый отдельно в разное время, а все одновременно, что упрощает процесс управления финансами; уменьшение долговой нагрузки благодаря снижению ежемесячного платежа, что помогает освободить часть денег для дальнейшей работы бизнеса; возможность самостоятельно определить размер платежа и срок его выплаты.

Помимо рефинансирования текущих кредитов, предприниматели Алматы, Астаны и других крупных городов Казахстана могут получить дополнительные деньги для реализации своих бизнес-планов, воспользовавшись услугами компании Solva.

Кому будет актуальна услуга рефинансирования кредита

Это оптимальный вариант для представителей малого и среднего бизнеса, способствующий снижению финансовой нагрузки. Рефинансирование подходит тем, кто хочет объединить несколько платежей по кредитам в один, кому требуются дополнительные финансы для развития своего дела или нужна денежная помощь в кризисный для бизнеса период.

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