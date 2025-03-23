В Баткене женщины начали выращивать шиповник на деградированных землях

Баткенская область, расположенная на юго-западе Кыргызстана, известна своими живописными склонами гор Памиро-Алая. Однако резко континентальный и засушливый климат, а также удаленность от столицы и основных экономических центров страны создают серьезные вызовы для жителей области. Особенно уязвимыми в этих условиях оказываются женщины, чьи возможности для участия в принятии решений и адаптации к изменению климата остаются ограниченными.

Для решения этих проблем в 2023 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) совместно со структурой ООН-женщины и фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" при финансовой поддержке Фонда миростроительства Генерального секретаря ООН запустили проект "Женские организации гражданского общества в Кыргызстане снижают риски, связанные с климатом, на региональном и национальном уровнях, способствуя устойчивому миру".

Проект охватывает семь муниципалитетов в Баткенском и Лейлекском районах области. Его цель – укрепить потенциал женских организаций гражданского общества, улучшить их взаимодействие с местными и областными органами власти, а также содействовать участию женщин в принятии стратегических решений, направленных на адаптацию к изменению климата и поддержание мира.

Одним из ярких примеров успешной реализации проекта является инициатива в селе Кара-Суу Лейлекского района. Женщины предложили использовать малопродуктивные земли, страдающие от засухи, деградации и оползней, для выращивания шиповника. Этот подход, основанный на принципах климатически оптимизированного сельского хозяйства, не только решает проблемы продовольственной безопасности, но и смягчает последствия изменения климата, снижая риски стихийных бедствий.

ФАО предоставила более 2 200 высококачественных саженцев шиповника и материалы для создания ограждений. Полив осуществляется с использованием системы капельного орошения, что особенно важно в условиях дефицита воды. Плоды шиповника, богатые витамином C и другими полезными микроэлементами, станут источником дополнительного дохода для пятнадцати семей села.

"В нашем селе нет свободных полей или больших земельных участков, поэтому весь наш урожай растет на огородах", – поделилась Мамахаба Ормошева, участница проекта и лидер инициативной группы женщин. "Благодаря проекту у нас появилась возможность возделывать земли, которые считались непригодными. Кроме этого, улучшились взаимоотношения соседей, мы стали больше общаться и сотрудничать. Но самое важное – это то, что для женщин, которые находились дома, появилась отличная возможность получить дополнительный заработок".

Проект не только способствует повышению доходов местного населения, но и укрепляет социальные связи, внося вклад в миростроительство и устойчивое развитие региона. В будущем жители села планируют расширить площадь посадок шиповника, что позволит увеличить экономический потенциал и улучшить качество жизни в условиях меняющегося климата.