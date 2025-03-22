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МВД провело тренинг "Противодействие мошенничеству в сети Интернет"

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- Светлана Лаптева
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ГУ "АгроСмарт" при поддержке Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Кыргызской Республики провело тренинг на тему "Противодействие мошенничеству в сети Интернет".

Цель тренинга:

-Повышение осведомленности о современных методах интернет-мошенничества и способах защиты от киберугроз.

Участники:

- Сотрудники Центрального аппарата Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также представители подведомственных организаций.

Что узнали участники?:

Распространенные схемы электронного мошенничества;

Методы предотвращения киберугроз;

Практические рекомендации по защите данных.


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URL: https://www.vb.kg/444050
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