МВД провело тренинг "Противодействие мошенничеству в сети Интернет"

ГУ "АгроСмарт" при поддержке Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Кыргызской Республики провело тренинг на тему "Противодействие мошенничеству в сети Интернет".

Цель тренинга:

-Повышение осведомленности о современных методах интернет-мошенничества и способах защиты от киберугроз.

Участники:

- Сотрудники Центрального аппарата Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также представители подведомственных организаций.

Что узнали участники?:

Распространенные схемы электронного мошенничества;

Методы предотвращения киберугроз;

Практические рекомендации по защите данных.