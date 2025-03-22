МВД провело тренинг "Противодействие мошенничеству в сети Интернет"

ГУ "АгроСмарт" при поддержке Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Кыргызской Республики провело тренинг на тему "Противодействие мошенничеству в сети Интернет".
Цель тренинга:
-Повышение осведомленности о современных методах интернет-мошенничества и способах защиты от киберугроз.
Участники:
- Сотрудники Центрального аппарата Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также представители подведомственных организаций.
Что узнали участники?:
Распространенные схемы электронного мошенничества;
Методы предотвращения киберугроз;
Практические рекомендации по защите данных.